Goudgele stranden, kleurige vissershuisjes en verse fruits de mer, op het Franse eiland Île d’Oléron is de invloed van de oceaan overal voelbaar.

De groene oase Île d’Oléron ligt voor de Atlantische kust tussen Nantes en Bordeaux, op ongeveer duizend kilometer rijden vanaf Utrecht. Met een afmeting van 34 bij 12 kilometer is het na Corsica het grootste Franse eiland. Maar je hoeft geen veerboot te nemen om er te komen. Een drie kilometer lange brug verbindt het eiland met het vasteland. Op die brug heb je het idee dat je een soort Waddenzee oversteekt, zeker als het eb is, dan vallen grote delen zo goed als droog. Op het eiland wordt al snel duidelijk dat de mensen hier leven met de getijden. Er zijn uitgestrekte moerasachtige gebieden en kwelders, die onder meer worden gebruikt voor de traditionele oester- en mosselteelt. Ga je na de brug rechtsaf richting de plaats Le Château-d’Oléron, dan doet ook het landschap een tikje Nederlands aan. Met alle sloten en poelen heeft het iets weg van onze polders en er zijn zelfs fietsstroken langs de weg. Alleen de bebouwing is totaal anders: lage, witgepleisterde huizen met blauwe luiken en houten hutten in uitbundige kleuren. In de buurt Couleurs Cabanes bijvoorbeeld, waar je Le Château-d’Oléron binnenrijdt. Het is een fotogenieke verzameling voormalige oesterkwekersschuren, van appelgroen tot lichtgeel, knalblauw en felroze. Nu zijn er kunstenaarsateliers en ambachtelijke winkels in gevestigd. Even verderop in het haventje is À la Pêche aux Moules, een topplek om verse oesters, mosselen en gamba’s te proeven. Dan ben je klaar om de imposante, eeuwenoude citadel te bekijken die hier vlakbij ligt.

Oesters en mosselen

Vanaf Château-d’Oléron noordwaarts langs de oostkust, voert de weg langs schilderachtige oesterdorpjes. Ga in La Baudissière vooral naar Chez Mamelou, waar je oesters en andere verse zeevruchten kunt eten, met de voeten zowat in het water. Tip: neem de moules éclades. Dat zijn mosselen die op traditionele wijze worden geroosterd op dennennaalden. Verrukkelijk. Een andere mooi ingerichte zaak met fijn terras is La Moule à Facettes. Fort Royer is een volgend dorp met weer van die charmante bontgekleurde hutjes aan het water. Laat je hier rondleiden langs oesterkwekerijen en leer hoe de delicatesse hier van oudsher wordt gekweekt. Proeven kan bijvoorbeeld bij 17 Fort Royer met een terras op de steigers, omringd door water. Vlak boven Fort Royer, aan de andere kant van het Chenal de la Perrotine, ligt Boyardville. Hier zit ook veel leuke horeca, vooral rond de kleine plezierhaven.

Eten en drinken À la Pêche aux Moules

Heerlijke mosselen en vis in een mooie ambiance.

Le Port, Le Château-d’Oléron Chez Mamelou

Geweldige oester- en mosselhut op een stille locatie.

Route des Huîtres, Dolus-d’Oléron La Moule à Facettes

Fraaie zaak met een terras met uitzicht over de wetlands.

Port de la Baudissière, Dolus-d’Oléron lamouleafacettes.fr 17 Fort Royer

Authentieke oesterhut.

Rue des Aigrettes, Saint-Pierre-d’Oléron De l’île aux Papilles

Mooi interieur en een uitstekende keuken.

Place Camille Memain, Saint-Pierre-d’Oléron ile-aux-papilles.fr Auberge Le Saint-Pierre

Leuke zaak waar je goed kunt eten.

19 Rue de la République, Saint-Pierre-d’Oléron aubergelesaintpierre.fr Medo

Bistro en wijnbar met een strandtentgevoel in de stad.

69 Av. de Bel air, Saint-Pierre-d’Oléron cave-medo-saint-pierre-doleron.eatbu.com Le Cap’s

Voor uitstekende pizza’s, hamburgers en meer.

103 Avenue des Pins, La Cotinière Local

Voor lokale delicatessen.

43 Rue du Port, La Cotinière restaurant-oleron.fr

Stranddagje

Verder richting het noorden langs de kust rijd je een weelderig bos in, om te eindigen bij het Plage des Saumonards, een goudgeel zandstrand met kristalhelder water en een bijna tropische sfeer. In de verte ligt Fort Boyard in zee, bekend van het gelijknamige televisieprogramma. Overigens eindigt de weg hier, dus je moet eerst weer een stukje terug om de route naar het noorden te kunnen vervolgen.

Daaraan liggen nog een paar fijne stranden, bijvoorbeeld rond de badplaats La Brée-les-Bains. Bij eb valt hier een compleet rotsplateau droog, vol met krabben, mosselen en andere schelpdieren. Een klein stukje verder ligt Saint-Denis-d’Oléron, een sfeervolle, kleine badplaats met een jachthaven, veel watersportfaciliteiten en langs de branding strandhuisjes in alle kleuren van de regenboog. In het seizoen is er elke dag een levendige markt. Op de uiterste noordpunt van het eiland, net voorbij Saint-Denis, staat de vuurtoren Phare de Chassiron. Er is een museum gevestigd over de lokale geschiedenis van de scheepvaart én je kunt naar boven voor een spectaculair uitzicht. De kust is hier wat ruiger met kliffen en op het strand staan vaak kunstzinnige torens van stenen. Heel rustgevend trouwens om er zelf een te bouwen.

5x Frans eiland

Île de Ré

Lieflijk eiland een stukje boven Oléron, ook bereikbaar via een brug. Het is wat kleiner en kan in het hoog- seizoen druk zijn. Pittoreske dorpjes hier zijn La Flotte en Ars-en-Ré. Saint-Martin-de-Ré is ook prachtig en heeft veel winkels en restaurants. Île de Porquerolles

Île de Porquerolles ligt in de Middellandse Zee in de buurt van Toulon en hoort bij de eilandengroep Îles d’Hyères. De natuur is er spectaculair met kliffen, bossen en fantastische stranden. Er is maar één dorp, verder kun je er wandelen, fietsen en snorkelen in het kristalheldere water. Île de Batz

Île de Batz aan de Bretonse kust doet subtropisch aan met zijn palmen en vijgenbomen. De witte zandstranden, zoals Grève Blanche, zijn perfect. Verder vind je er leuke dorpjes, haventjes en de botanische tuin Jardin Georges Delaselle. Belle-Île-en-Mer

Belle-Île-en-Mer ten zuiden van Bretagne is een eiland om verliefd op te worden. De afwisseling van baaien, stranden, kliffen, bossen, riviertjes en weilanden is prachtig, ook door de mediterrane begroeiing. Kleurrijke havenplaatsen als Le Palais en Sauzon zijn een droom. Corsica

Het grootste Franse eiland heeft een ruig binnenland met gebergte en een afwisselend wilde en paradijselijke kust. Vooral aan de westkust liggen mooie havenstadjes, zoals Saint-Florent, Calvi en Ajaccio. Er is zo veel te ontdekken dat je hier gemakkelijk vaker kunt terugkomen.

De stad in

Terug naar het zuiden ligt landinwaarts de hoofdstad Saint-Pierre-d’Oléron. De plaats ligt in het hart van het eiland en is een beetje een rommelige, maar toch charmante verzameling van lage crème-witte huizen met gekleurde luiken en oranje pannendaken. In de straatjes van het centrum zitten talloze kleine winkeltjes en cafés. Het Musée de l’Île d’Oléron aan het centrale Place Gambetta is een verrassend leuk museum over de geschiedenis van het eiland. Om te gaan eten is De l’Île aux Papilles een aanrader, maar er zijn hier meer goede opties, zoals Auberge le Saint-Pierre en wijnbar Medo. Hier vlakbij ligt de botanische tuin Les Jardins de la Boirie, een explosie van kleuren en geuren. Of ga suppen bij Salicorne Stand Up Paddle, een goede manier om de omliggende moerassen te ontdekken.

Oceaan op je bord

We rijden verder naar het zuiden via de westkust en komen langs een paar campings aan zee. Ongeveer halverwege ligt vissersdorpje La Cotinière, waar de haven vol ligt met authentieke vissers-boten. Elke dag gaan die de zee op om sardines, tong, zeebaars, langoustines en sint-jakobsschelpen te vangen. De vangst eet je dagvers in de plaatselijke restaurants, zoals Le Cap’s en Local. In juli en augustus zijn er rondleidingen op de kades en de visveiling. Omdat het hier nog zo bedrijvig is met visserij, is La Cotinière een levendige plaats met veel vertier en een authentieke sfeer. In de straatjes dwaal je langs oude vissershuisjes met stokrozen tegen de gevels. En er zijn mooie stranden waar je niet alleen lekker in de zon kunt liggen, maar ook lange strandwandelingen kunt maken. Ten zuiden van La Cotinière liggen een paar van de mooiste stranden van het eiland: Plage de la Remigeasse, Plage de Vert Bois en het populaire Grande Plage, waar onder meer een surfschool is. Al deze stranden liggen aan het grote bos dat het zuiden van het eiland bedekt: ideaal om te wandelen of fietsen. Met de fiets bereik je via het bos ook gemakkelijk de wat stillere stukken strand, zoals Plage du Pertuis de Maumusson. Zwemmen mag daar niet, maar het is er prachtig weids en ongerept. Om te fietsen en wandelen is het platte eiland sowieso ideaal. Er is een netwerk van paden, goed bewegwijzerd en met meer dan genoeg picknickplaatsen.

Zoutmoerassen

Saint-Trojan-les-Bains is het laatste dorp op de zuidpunt van het eiland. Een sfeervolle badplaats met ruime keuze aan mooie zandstranden tegen de coulissen van dennen en pijnbomen. In de moerassen boven Saint-Trojan-les-Bains ligt natuurgebied Le Port des Salines. In deze oude zoutmoerassen werd tot de jaren vijftig van de vorige eeuw zout gewonnen. In de jaren negentig is de traditionele zoutwinning weer opgestart, terwijl het gebied nu tegelijkertijd wordt beheerd als een natuurgebied met een rijke flora en fauna. Fascinerend om te bezoeken, bijvoorbeeld met een roeiboot. Het zoutmoeras is de laatste stop van deze ronde over het Île d’Oléron. Hier ben je alweer in de buurt van de brug naar het vasteland. Helaas, want afscheid nemen zal niet makkelijk zijn. Het is zeker niet alleen door het wadden- en poldergevoel dat je je op dit eiland zo snel thuis voelt. Ook de goudgele stranden, de afwisselende natuur, de lokale delicatessen en de relaxte sfeer zijn dingen waar je zomaar aan kunt wennen.

Shoppen Île d’Oléron Couleurs Cabanes

Verzameling creatieve ateliers en winkels in voormalige oesterhutten.

2 Avenue du Port, Le Château-d’Oléron couleurs-cabanes.fr Markten

Bijna elke plaats op het eiland heeft zijn vaste markt.

oleronmag.com/marches-oleron Om te doen La Cabane Orange

Verhuur van supspullen om het gebied via het water te ontdekken.

Rond-point de la Chevalerie, Le Château-d’Oléron oleron-stand-up-paddle.fr Musée de l’Île d’Oléron

Boeiend museum over de geschiedenis van het eiland.

9 Place Gambetta, Saint-Pierre-d’Oléron musee-ile-oleron.fr Les Jardins de la Boirie

Weelderige tuinen.

9 Rue Centrale, Saint-Pierre-d’Oléron lesjardinsdelaboirie.com Salicorne Stand Up Paddle

Verhuur van supmateriaal.

59 Rue de l’Eguille, Saint-Pierre-d’Oléron salicorne-sup.fr

