In deze Europese landen kun je geen kraanwater drinken

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Vervelende bijwerkingen

Kraanwater is makkelijk en lekker goedkoop. Je kunt een eigen flesje vullen en hoeft niet met grote waterflessen te slepen naar de camping of het hotel. Handig, maar toch moet je voorzichtig zijn met kraanwater.

Vervuild water kan vervelende bijwerkingen hebben, zoals diarree en in heftige gevallen hepatitis A, tyfus en zelfs cholera. Oppassen dus! Wees ook extra voorzichtig met tandenpoetsen met water uit de kraan, het wassen van fruit en groenten en ijsblokjes in je drankje.

Ziekteverwekkers in kraanwater

Hoogleraar Water en Gezondheid Gertjan Medema legde al eens eerder aan NU.nl uit dat water besmet kan raken met ziekteverwekkers vanuit rioolwater of mest.

“Een stevige regenbui kan deze ziekteverwekkers naar de drinkwaterzuivering spoelen en als de zuivering daar onvoldoende op berekend is, kunnen ze in het drinkwater terechtkomen”, zegt Medema.

Verontreiniging in het kraanwater

Volgens hem zijn drinkwaterdistributienetwerken ook nog eens vaak lek. “Als er geen druk op het net staat, kan er vanuit de omgeving verontreiniging in het net komen. In Nederland is het lekverlies laag, maar bijvoorbeeld in Rome verliezen ze zo de helft”, legt hij uit.

Kraanwater smaakt in Europese landen overal anders

In veel Zuid-Europese landen is het gelukkig veilig om kraanwater te drinken. De smaak is wel vaak anders, waardoor je misschien toch liever water uit een flesje drinkt. Zo zit er in Portugal veel ijzer en kalk in het leidingwater, wat de smaak beïnvloedt.

In Spanje, Italië en Frankrijk heeft het water een beetje een chloorsmaak. In Finland en IJsland is de waterkwaliteit juist weer beter dan in Nederland: hier is het water zuiverder dan mineraalwater uit flessen.

Niet drinken

Hier kun je als Nederlandse toerist beter geen kraanwater drinken:

Albanië

Armenië

Azerbeidzjan

Cyprus

Wit-Rusland

Bosnië

Bulgarije

Herzegovina

Hongarije

Georgië

Griekse eilanden

Kazachstan

Kosovo

Moldavië

Montenegro

Roemenië

Servië

Oekraïne

Wel drinken

In de onderstaande landen is kraanwater drinken over het algemeen veilig. Houd er wel rekening mee dat dit per stad of provincie kan verschillen.

Andorra

België

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Groot-Brittannië

IJsland

Italië

Liechtenstein

Luxemburg

Malta

Monaco

Noorwegen

Oostenrijk

Polen

Portugal

San Marino

Slovenië

Spanje

Tsjechië

Zweden

Zwitserland

Bron: NU.nl, Columbus, Eatly