In deze landen heb je een (extra) reisverzekering nodig bij medische kosten

In het gros van de landen dekt je eigen zorgverzekering veel, maar dat gaat niet altijd op.

Medische kosten op reis

Ga je op vakantie, dan moet er genoeg geregeld worden. Vervoer, accomodaties en natuurlijk een reisverzekering. Vooral die laatste wordt nog wel eens vergeten, terwijl het toch belangrijk is in geval van nood. Dat geldt wanneer je onverhoopt bestolen wordt tijdens je reis, maar ook wanneer je om wat voor reden dan ook medische hulp nodig hebt.

In dat laatste geval is een reisverzekering die medische kosten dekt essentieel. Over het algemeen dekken de meeste zorgverzekeraars spoedeisende medische kosten in het buitenland tot 100% van het Nederlands tarief. Fijn, maar in veel landen is de zorg een stuk duurder en kom je dus op een hoger bedrag uit.

Extra dekking

Een extra dekking is dan mooi meegenomen. Vooral in landen waar de zorg extreem duur is vergeleken met in Nederland, is het slim om deze extra dekking op je reisverzekering af te sluiten. De Verenigde Staten zijn daar het perfecte voorbeeld van, maar ook in Canada, Zwitserland, Japan en verschillende landen in Zuid-Amerika is het slim om te doen.

Volgens de Consumentenbond is het ook in landen waar extreem veel toeristen komen oppassen geblazen. Denk hierbij aan landen als Spanje, Griekenland en Oostenrijk. Hier worden toeristen regelmatig naar een privékliniek gebracht, met hoge kosten als gevolg. En de kans dat die gedekt worden door je eigen zorgverzekering, is klein..

Europadekking en werelddekking

Ga je op vakantie naar een van bovenstaande landen buiten Europa, dan moet je er bovendien op letten dat je een reisverzekering afsluit die wereldwijd is. Aan een verzekering met Europese dekking heb je dan weinig. Een verzekering met werelddeking én extra dekking voor medische kosten is dus wel zo verstandig.

Bron: Interpolis, Consumentenbond