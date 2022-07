In déze populaire vakantielanden wordt het zeldzaam warm

Vlieg jij deze week nog naar Lissabon, het zuiden van Italië of de Spaanse kust? Houd dan rekening met de tropische temperaturen daar. In Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië zijn er namelijk hittegolven. Hierdoor is het erg droog en bestaat de kans op natuurbranden.

Bloedje bloedje heet

De hoogste temperaturen vinden vakantiegangers vooral in het zuiden van Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk. Daar wordt het bloedje bloedje heet. “De temperaturen zijn de komende dagen het hoogst in Spanje”, vertelt weervrouw Diana Woei van Weeronline. “Zo wordt morgen op het heetste tijdstip van de dag 44 graden Celsius verwacht in Sevilla. De hitte houdt tot en met aanstaande zondag aan.” Op andere plekken kan de thermometer zelfs 46 graden aangeven.

Uitzonderlijke situatie in Spanje

De hitte in Europa begon zondag en kan negen tot zelfs tien (!) dagen gaan duren. Zoiets komt niet vaak voor. Mocht de verwachting uitkomen, is er sprake van een zeldzaam lange hittegolf. “Het is dan één van de langste drie sinds 1975", vertelt Woei.

Deze hittegolf in Spanje is dus heel uitzonderlijk. “Hittegolven komen in de zuidelijke landen wel elk jaar voor, maar zo lang en extreem als het in Spanje nu is, is bijna ongekend.”

Zeldzaam warm

Volgende week lijkt de hitte een beetje te worden getemperd. “Maar met 37 tot 39 graden is het alsnog erg heet.” Dat het nu zo belachelijk heet is in Spanje heeft te maken met de luchtdrukverdeling en hoe lang dit patroon standhoudt. Woei: “Spanje heeft de komende én afgelopen tijd vaak te maken gehad met een zuiden tot zuidoostelijke wind en dus lucht afkomstig van de Sahara.”

Tips tegen de hitte

De weervrouw heeft een paar tips voor vakantiegangers die deze week naar Spanje gaan: “Houd je hoofd koel en zorg dat je op het warmste tijdstip van de dag in de schaduw verblijft.” Ga dus niet de hele dag liggen bakken in de zon. Vergeet ook niet om veel water te drinken, want door al dat gezweet kun je snel uitgedroogd raken. Check hier alvast de eerste tekenen van uitdroging. “Gelukkig zijn in de zuidelijke landen de huizen goed gebouwd op de hitte. De luiken houden ze vaak gesloten om de zonnestralen niet op het glas te laten komen.”

Goed insmeren

Mocht je toch de zon in gaan, smeer jezelf dan goed in met zonnebrandcrème. Zo midden in de zomer staat de zon erg hoog, waardoor je snel kunt verbranden. Midden op de dag ligt de zonkracht 8 en 10. Zonder bescherming kun je dan al enkele minuten verbranden. Nog zonnebrand over van vorig jaar? Zo weet je of de crème nog goed is.

Bron: Weeronline