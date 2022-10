In Marokko en naar een échte Hammam? Kwestie van verwachtingsmanagement

Waarom al die emmers, dacht ik nog toen ik mijn schoonmoeder door het huis zag stiefelen en links en rechts naar allerhande spul zag grijpen voor ons hammambezoek. Er werden joekels van plastic emmers uit het rommelhok getrokken, en een paar kleine schepemmertjes, ze zocht verwoed naar plastic opstapjes, pakte een trits scrubhandschoenen van de plank, en deed nog gauw een stuk vinyl in haar ontzaglijk grote boodschappentas. Hoezo, dacht ik. We gaan toch naar de hámmám?

Mijn beeld van die hammam? Ten minste: een jofel oord waar je met fluwelen handschoen en onder begeleiding van een kabbelende melodie, aan de zachtste, schoonste, zenste versie van jezelf geholpen wordt. Misschien een warm bad met bubbels, misschien een sauna die riekt naar rozemarijn, misschien wat voorverwarmde marmeren stenen, en misschien een massage met wat etherische olie toe. Zoiets?

De realiteit, die was een tikkie anders. Dat we in het Westen een vercommercialiseerde versie van de hammam geserveerd krijgen, met toeters en bellen die niet altijd iets met de traditionele versie te maken hebben, had ik bij binnenkomst meteen begrepen. Geen paniek, een traditionele Marokkaanse hammam kan minstens zo plezierig zijn, je moet alleen met een paar dingen rekening houden. Verwachtingsmanagement, heet dat. Let op.

Kwebbelende vrouwen en huilende meisjes

Gooi om te beginnen alle gedachten die je koestert over de hammam maar overboord. In een normale hammam, daar waar het gros van de Marokkanen een keer per week te vinden is, lig je niet in een privé-ruimte op een voorverwarmde marmeren steen, of in een bad met bubbels. In een traditioneel Marokkaans badhuis zit je vaak op de grond tussen andere mensen van jouw geslacht – er wordt niet gemixt.

De grond is warm, dat wel, net als de ruimte waarin je zit. Het verklaart de meegebrachte opstapjes: kun je op zitten. En het stuk vinyl: kun je op liggen. Geen overbodige luxe. En die joekels van emmers? Die zijn er om te vullen met warm water, met het kleine schepemmertje giet je dat water vervolgens over je heen. Tactiekje: terwijl je de ene grote emmer leegschept, laat je de ander vast vollopen. Zijn er dan geen douches? Nee, wél een boel kraantjes om je emmers mee te vullen.

Komen we bij de muzikale ondersteuning. Verwacht in plaats van kalmerende melodietjes een wirwar aan stemmen van kwebbelende vrouwen en huilende meisjes die galmen en gonzen door de bedompte ruimte. Kwebbelende vrouwen: reuzegezellig. Huilende meisjes, komen we zo over te spreken.

Scrubben wordt benaderd als flink opschuren

In een doorsnee badhuis vind je trouwens geen menukaart met behandelingen. Je mag jezelf onder handen nemen, of als je met iemand naar de hammam gaat: doe het voor elkaar. Zo pakken de meeste hammambezoekers in Marokko het aan: de een scrubt de ander, de ander scrubt de een. In Marokko is het scrubritueel tevens een stralende traditie en blijk van liefde tussen vrienden en familie.

Geen zin om zelf de hand in een scrubhandschoen te steken? Er lopen in het badhuis vaak wel een paar medewerkers rond die scrubben op verzoek. Je kunt dus een medewerker aan haar jasje trekken en vragen of zij je onder handen wil nemen. Je betaalt hier een klein bedrag voor. Logisch, want ze neemt de tijd, scrubt je van top tot teen en doet dat grondig en met harde hand. Zo grondig dat je hier en daar een bloeduitstortinkje kan oplopen (vaseline is your friend).

Terugkomend op het stuk vinyl: absoluut fijn wanneer je tijdens zo’n opschuurbeurt niet op de grond ligt, maar dus op je meegebrachte vinyl - heb je nadien mooi niet de voegen van de vloer in je buik of bil.

Komen we bij de huilende meisjes, want daarvan zijn er altijd wel één of twee inpandig. Vanwaar de tranen? Waar de een het stevige scrubwerk een plezierige ervaring vindt, vinden kinderen het nogal eens een martelgang. Maar omdat veel moeders er roem op dragen dat hun grut mínstens zo blinkend de hammam uitrollen als zijzelf, worden ook de kleintjes met ferme hand van zo’n scrubbeurt voorzien. En dat wordt vaker niet dan wel gewaardeerd. Nou ja, en dat is te horen. Niks erg? Niks erg. Er is precies niemand uit mijn omvangrijke schoonfamilie die met een hammamtrauma uit zijn of haar jeugd rondsjokt. Uit diezelfde familie ken ik ook niemand die, eenmaal bij een volwassen leeftijd aanbelandt, de hammam hekelt. Ze gaan allemaal even graag en elke week.

Da's pas schoon

Lang verhaal kort? Ik hartje het echte werk. En na mijn eerste hammambezoek begreep ik ook ineens waarom mijn partner hier in Nederland weleens klaagt dat hij zich niet schoon voelt. Waar ik deze klaagliederen voorheen vooral waardeerde als aanstelleritis en lariekoek – ik bedoel: je hebt toch net gedoucht?! – weet ik inmiddels beter. Na een hammambezoek ben je niet schoon, je bent brándschoon. Een verrukkelijk gevoel. Je huid gloeit, je hebt een gezonde blos op de wangen en je bent heerlijk rozig.

Aan badhuizen heb je in Marokko allesbehalve gebrek. Ben je in Marokko en wil je er een bezoeken, vraag dan gewoon iemand op straat naar de dichtstbijzijnde. Ben je preuts of een tikkeltje kleinzerig dan is een toeristenversie (hammam met spa) misschien fijner. Ikzelf vind de traditionele leuker, omdat het een sfeer heeft die niet te kopiëren valt. Het is verfrissend te zien dat er een heleboel mensen bij elkaar kunnen zitten om in alle rust liefde en aandacht in hun lijf te steken. Niemand is opgelaten of onzeker, ieder doet z’n ding, soms wordt er een babbeltje gemaakt.