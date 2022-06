Is je vlucht geannuleerd? Dít zijn de alternatieven

Wanneer je Europese vlucht geannuleerd wordt, kun je volgens De consumentenbond kiezen tussen je geld terug of een andere vlucht. In sommige gevallen heb je ook recht op een vergoeding. Maar wat als je geen andere vlucht kunt vinden?

Vlucht geannuleerd?

Na twee jaar corona kijkt iedereen uit naar hun vakantie deze zomer. Eindelijk weer op vliegvakantie! De vakantiestemming is alleen weer snel omgeslagen nu veel Nederlandse vakantiegangers de dupe zijn geworden van de chaos op Schiphol. Door personeelstekorten moet de luchthaven noodgedwongen honderden vluchten annuleren.

Extra kosten betalen

Mocht je je vakantie bij een reisorganisatie hebben geboekt, heb je in de meeste gevallen gelukt: die zijn verplicht de kosten terug te betalen of een alternatief te bieden. Wanneer je een los vliegticket hebt geboekt en zelf je verblijf hebt geregeld, is het wat lastiger. Je kunt het geld van je geannuleerde vlucht wel terugkrijgen, maar mocht je het verblijf niet meer kunnen annuleren of verzetten dan moet jij de extra kosten zelf betalen. Trek in dat geval ook zelf aan de bel, wellicht kun je bij het hotel de datum wijzigen of krijg je tóch je geld terug als je uitlegt dat je vlucht is geannuleerd.

Eindhoven

Om jezelf wat rust te gunnen, kun je natuurlijk ook gewoon vanaf Eindhoven Airport of Rotterdam The Hague vliegen. Vanaf deze luchthavens vertrekken is sowieso slim, want je kunt daar goedkoper parkeren, inchecken gaat meestal een stuk makkelijker en de rijen zijn véél korter. Bovendien zijn diverse vluchten ook een stuk goedkoper als je vanaf Eindhoven of Rotterdam vliegt. Wie weet kun je vlucht simpel omboeken en anders kun je je geld terugvragen en een nieuwe vlucht vanuit Eindhoven of Rotterdam boeken. Dít zijn in ieder geval de leukste bestemmingen vanaf Eindhoven.

Autovakantie

Mocht dit niet lukken, is het wellicht verstandig om met de auto naar de vakantiebestemming te gaan, mocht dit mogelijk zijn. Wel waarschuwt ANWB voor extreme drukte op de weg. Niet alleen veel Nederlanders gaan met de auto weg, je zult ook veel Belgen, Duitsers en Fransen op de weg tegenkomen. Mocht je je hele vakantie kunnen en willen omboeken, dan is het advies om naar het noorden te gaan, zoals Zweden of Noorwegen. Ook het oosten kan interessant. Denk bijvoorbeeld aan Tsjechië of Polen. Daar heb je ook prachtige natuurgebieden, waar het een stuk rustiger is.

Staycation

En als laatste kun je natuurlijk nog op staycation. Jep, daar is-ie weer. Natuurlijk wil je na twee coronajaren eindelijk weer naar het buitenland, maar eerlijk is eerlijk: Nederland heeft ook mooie plekken om te ontdekken. De grote vakantieparken lopen aardig vol, maar er is nog voldoende beschikbaar. Wie niet waagt, wie niet wint.

