De actrice heeft de handen ineen geslagen met Booking.com voor een winactie.

Huis in de Hamptons

Vorig jaar kon je overnachten in het appartement van Carrie Bradshaw, dit keer maak je eenmalig kans om te slapen in het vakantiehuis van Sarah Jessica Parker herself. “Ik ben verheugd om gasten te verwelkomen in dit kleine huis aan het strand. Ik hoop dat de gezellige ruimte die we hebben gecreëerd in ons huisje in de Hamptons precies is waar je op hoopt”, schrijft de actrice op de website van Booking.com.

‘SJP-experience’

Het gaat om twee overnachtingen van vrijdag 26 augustus tot zondag 28 augustus. Vliegtickets krijg je er niet bij, maar wel een hoop andere dingen. Bij de zogenoemde SJP-experience zit, naast twee overnachtingen, een volle koelkast vol met Sarah Jessica Parkers favoriete snacks, een mini-bar vol met ingrediënten om cocktails te maken, een paar SJP by Sarah Jessica Parker pumps, een reservering bij het restaurant Nick & Toni’s and Lobster Roll, een bezoekje aan Amber Waves Farm, transport en alle benodigdheden voor een bezoek aan het strand.

Zo maak je kans

Je voelt ‘m al aankomen: slapen op zo’n mooie plek voor een prikkie lukt je natuurlijk niet zomaar. Hoe maak je kans? Door je in te schrijven via deze link op 23 augustus om 12.00 uur (let op, het gaat hier Eastern Time). Zorg dat je op tijd achter je laptop zit, want voor deze winactie geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Succes!

Bron: Booking