Kalm aan in de Algarve

Hoewel de Algarve een populaire vakantie­bestemming is, ontdekte chef toerisme Françoise dat je ook prima kunt onthaasten in dit zuidelijke deel van Portugal. “Alles is hier zo lekker ‘calma’.”

De Algarve bestrijkt de hele zuidkust van Portugal en behoort tot de meest iconische vakantiebestemmingen van Zuid-Europa, met badplaats Albufeira als toeristenoord nummer één. Heel leuk voor feestende jongeren, die hier ongeveer met een roltrap naar het strand kunnen, maar gelukkig heeft Portugal voor iedereen die ouder is dan 25 ook veel moois te bieden.

Wij kiezen voor de ongerepte kant van de Algarve, met authentieke dorpjes, lokale markten, natuur en stranden, waaraan het massatoerisme vooralsnog is voorbijgegaan. De reis start in het laatste dorpje vóór de grens met Spanje, Vila Real de Santo António, slechts drie kwartier rijden vanaf Faro. Het ligt zowel aan de Atlantische oceaan als aan de rivier de Guadiana, tussen Portugal en Spanje. Vila Real de Santo António is een traditioneel vissersdorp met een relaxte en ongedwongen sfeer. Het is in de achttiende eeuw gebouwd naar ­dezelfde indeling als de stad Lissabon. Dat zien we vooral aan de prachtige decoratieve gebouwen in het centrum en aan Praça do Marquês de Pombal, het grote mozaïekplein. Het dorp is misschien niet zo bekend als andere plaatsen in de Algarve, het is een heerlijke bestemming om te bij te komen van de vliegreis en te beginnen met onthaasten.

Visstoofpotje

Om in de stemming te komen, nemen we eerst een kijkje op de boulevard aan de haven. Slenterend langs de ­witgekalkte huizen is de grandeur uit vervlogen tijden nog steeds voelbaar. Lunchen doen we bij de Grand Beach Club. En prachtige plek, want precies daar mondt de Guadiana uit in de Atlantische Oceaan.

We bestellen een heerlijke caldeirada, een traditioneel visstoofpotje, en turen ­ondertussen naar de bootjes. Na de lunch ploffen we neer op een zonnebedje en pakken we het zwembad nog even mee. Deze beachclub hoort bij het chique vijfsterren Grand House-boutiquehotel, iets verderop in het dorp. Het hotel voelt als een familiehuis in belle-époquestijl en heeft zelfs een junior butler: Grand. Een tikkeltje decadent? Zeker, maar zó heerlijk. Het enige minpuntje: de tijd op onze mobiele telefoons; die slaat hier telkens op hol. We zitten zo dicht bij Spanje, waar het een uur later is, en dat vindt het netwerk best ingewikkeld. Maar zeg nou zelf: wie heeft de tijd nodig tijdens een onthaast-vakantie?

Het gebied Algarve De Algarve loopt van de grens met Spanje tot aan de westkust van Portugal en eindigt bij de bergen van Monchique in het noorden. Het woord Algarve is afgeleid van het Arabische Al Gharb, wat ‘land in het westen’ betekent. Samen beslaan de zuid- en westkust in dit gebied maar liefst 200 kilometer, met schitterende baaien en meer dan honderd verschillende stranden.

Zandgebak

De volgende ochtend rijden we naar de vissersplaats Olhão, bekend van de prachtige markthal, waar het zes ochtenden per week een drukte van belang is. We beginnen de dag vroeg. Bij de bakker slaan we wat lekkernijen in, op de markt kopen we fruit en verse vijgen, we drinken koffie met uitzicht op zee en zien in de verte de eilandjes die we later op de dag per boot zullen bezoeken.

Deze eilanden behoren tot het natuur­reservaat Ria Formosa, een zestig kilo­meter lange sliert van eilanden en schiereilanden met daarachter een ­lagune. De lagune bestaat uit een labyrint aan zoute moerassen, zoutpannen, kreken en duineilanden. De boottocht naar het eerste eilandje Ilha da Culatra is adembenemend. Een grote groep flamingo’s vliegt over onze hoofden om iets verder­op op een zandbank neer te strijken. In de zomer heb je hier zelfs grote kans om dolfijnen te spotten, want dit is een van de weinige plekken in Europa waar ze nog in het wild te zien zijn.

Na een korte trip door redelijk rustig water komt onze bestemming in zicht, een klein en idyllisch barrière-eiland. Het is een lang, smal eiland dat evenwijdig aan de kust ligt, dus een soort grote zandbank, opgebouwd door de golven, stroming en wind. Het doet een beetje denken aan een Waddeneiland, maar dan met een kleurrijke haven vol bootjes, en vissers, die hun netten aan het repareren zijn. Wegen zijn er niet op dit eiland, alleen zand. Het dorpje heeft een beetje een hippie-vibe, met de kleurrijke huisjes en tuinen vol zelfgemaakte kunst. Het duinlandschap leidt naar een heel breed zandstrand. Hier kunnen we een paar uurtjes relaxen aan zee en ons tegoed doen aan de pastéis de nata, die we vlak voor vertrek bij de bakker hadden ingeslagen. De knapperige deegbakjes gevuld met custard en een vleugje citroen, kaneel en vanille smaken nergens beter dan hier op het strand. Zon, zee en pastéis de nata, zo simpel kan het leven zijn.

Eten & Drinken Restaurante Estaminé

Gelegen op Desert Island in natuurreservaat Ria Formosa. Het milieuvriendelijke etablissement is volledig in het landschap geïntegreerd op een onbewoond eiland. Het heeft een heerlijke regionale en traditionele keuken.

ilhadeserta.com/estamine-restaurant Praia da Galé

Een fijne strandtent om tegen zonsondergang te gaan eten. Ze serveren de beste pannetjes arroz (rijst) met schelpen en scheermessen tegen een leuke prijs.

Estrada da Galé, 8200-416 Albufeira Grand Beach Club

grandhousealgarve.com/grand-cuisine/grand-beach-club O Pescador

Simpel en puur visrestaurant aan de boulevard.

Avenida da República 4851, Vila Real de Santo António

Gastvrij

Terug op het vasteland pakken we de auto. Wij laten de A22 links liggen. Deze 133 kilometer lange tolweg, die langs alle kustplaatsen loopt, is vooral handig als je direct van A naar B wil. Wij slingeren liever met de ramen open via de binnenwegen door het fotogenieke groene landschap. We passeren citroen- en sinaasappelboomgaarden, amandel­bomen, kurkeiken, olijfgaarden en slaperige witte dorpen. De mensen zijn vriendelijke en gastvrij, en ook hier is alles heel calma.

De receptionist in het hotel had ons geadviseerd onderweg een fotostop te maken in Cacela Velha. De fotostop wordt een pitstop, want de parkeerplaats is bijna net zo groot als het piepkleine kustdorp. Wel zeer de moeite waard, want de geschiedenis van dit gehucht gaat terug tot de Romeinse tijd. Alleen al voor het uitzicht wil je hier zijn. Het dorp ligt op de top van een ­ heuvel en we kijken uit op de lagu­ne van Ria Formosa. Het is er prachtig, zeker als de zon net ondergaat. Het strand glinstert sprookjesachtig. Wat een contrast met de grillige rotsblokken die het strand begrenzen.

Perfecte uitvalsbasis

Via een lange kronkelweg rijden we de volgende dag langs kurkeiken en pijnbomen expres een flink eind om, geen haast. Eenmaal aangekomen bij Casa Bela Moura, worden we zeer hartelijk ontvangen door de Belgische ­eigenaars. Met vijftien kamers en suites is dit het kleinste viersterrenhotel van de Algarve, horen we van het gastvrije stel. Het hotel ligt centraal tussen de dorpjes Porches en Armação de Pêra, het is de perfecte uitvalsbasis om het westen van de Algarve te verkennen. Niet ver hiervandaan ligt het romantische strandje Senhora da Rocha, waar de vissers nog elke dag uitvaren. Is het niet om vis te vangen, dan wel om toeristen mee te nemen op een trip langs de indrukwekkende kustlijn.

Wij stappen aan de boord bij visser Javier. In nagenoeg onverstaanbaar Engels en met handen en voeten vertelt hij alles over de hoge kliffen, grillige rotsformaties en imposante grotten. Dat zijn woorden ­nauwelijks aankomen, geeft niet, want de schoonheid van de kust spreekt voor zich. Hoogtepunt is Algar de Benagil, onmiskenbaar een van de mooiste en ­beroemdste natuurlijke bezienswaardigheden van Portugal. Deze ­betoverende zeegrot heeft een gat in het plafond dat ook wel ‘het oog’ wordt genoemd. Via het gat worden het gouden zand en azuurblauwe ­water paradijselijk verlicht door de zon. En vanuit de vanuit de grot kun je een glimp van de lucht zien. Geen wonder dat deze magische plek op Instagram meer dan 56.000 keer wordt genoemd. Fotogenieker wordt het niet.

Slapen Casa Bela Moura Boutique Hotel & Wine in Porches is een relaxed viersterrenhotel waar ze persoonlijke aandacht hoog in het vaandel hebben.

casabelamoura.com Regency Salgados Hotel & Spa in Albufeira ligt op 1,1 km van het strand Gale West. Met buitenzwembad, privéparkeergelegenheid, een fitnesscentrum, sauna en een mooi aangelegde tuin.

regencysalgados.com Art-nouveau-elementen en een vleugje barok geven je in vijfsterren-boutiquehotel Grand House het gevoel dat je logeert in een heel chic huis.

grandhousealgarve.com

Fotografie: Alamy, ANP, Françoise Bussières, Getty Images, Image Select, Shutterstock.