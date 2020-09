Vorstelijk overnachten doe je natuurlijk in een kasteel. Vroeger woonden hier koningen, hertogen en vele andere prominenten, maar tegenwoordig kan iedereen zich voor een nacht kasteelheer of -vrouw voelen.

Houd je van luxe? Dan moet je bij Bloemendal in Vaals zijn. Er zijn 77 luxe kasteelkamers en wellness suites. Naast overnachten kun je er ook golfen, fietsen huren en uitgebreid dineren. In het hotel zijn huisdieren toegestaan en je kunt gemakkelijk een uitstapje maken naar Maastricht. Je boekt een kamer vanaf € 129 per nacht.

Kasteel de Wittenburg, Zuid-Holland

In Wassenaar vind je Kasteel de Wittenburg. Het gebouw stamt uit 1899 en dat zie je terug aan de grote ramen en klassieke open haarden. ’S middags wandel je in de omgeving en ’s avonds eet je in het kasteelrestaurant. Hier serveren ze de Franse keuken met Aziatische invloeden. Een kamer boek je vanaf € 133 per nacht.

Huis Bergh, Gelderland

Aan de rand van het stadje ’s-Heerenberg in Gelderland ligt het middeleeuwse kasteel Huis Bergh. Dit kasteel is van de 12e eeuw tot en met de 20e eeuw bewoond geweest. Het heeft alles erop en eraan: een slotgracht, ophaalbrug, wapperende vlaggen, rood-wit gekleurde luiken en verdedigingstorens. Je kunt slapen in een van de kasteeltorens en die zijn beschikbaar vanaf € 205 per nacht.

Westhove, Zeeland

Dit is wel een heel bijzonder hostel. Westhove in Oostkapelle stamt uit de 13e eeuw en is inmiddels omgebouwd tot kasteelhostel. Het kasteel beschikt nog over de torens en een slotgracht. Extra fijn: het hostel ligt op loopafstand van het strand. Een tweepersoons privékamer is beschikbaar vanaf € 77,50 per nacht.

Geulzicht, Limburg

In Berg en Terblijt zit Kasteel Geulzicht gevestigd. Je kunt hier slapen in het kasteel of in de bungalows ernaast. Er zijn tien kamers en vier daarvan beschikken over een Romeins bad van marmer. Er is één extra luxe kamer aanwezig die beschikt over een whirlpool en sauna. Een standaard kamer boek je vanaf € 115 per nacht.

