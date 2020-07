Dit zijn de mooiste kasteeltuinen en landgoederen van Nederland

Om de mooiste kasteeltuinen en landgoederen te bezoeken, hoef je niet per se naar het buitenland. Ook in ons eigen landje heb je een hoop van deze magische, sprookjesachtige plekken. Wij zetten de mooiste op een rijtje.

Vlakbij Delden in Twente ligt landgoed Twickel. Dit landgoed is is bijna zeven eeuwen oud en 4.400 hectare groot. Je vindt er van alles: heuvelachtige akkers, bossen met eeuwenoude eiken, heidevelden, een boomgaard, moestuintjes en vennen met daartussen kronkelende beekjes. Laat jezelf rondleiden door de immense tuin en breng daarna nog een bezoekje aan kasteel Twickel.

Kasteeltuinen Arcen

Kasteeltuin Arcen in Noord-Limburg won meerdere keren op rij de prijs voor het ‘Leukste uitje van Limburg’. Het bloemen- en plantenpark heeft 8.000 rozen en meerdere tuinen. Zo kun je onder andere een bezoekje brengen aan de Italiaanse tuin, de Oosterse watertuin en de water- en beeldentuin.

Slot Zuylen

Slot Zuylen in Utrecht is sprookjesachtig mooi. In de kasteeltuin vind je een moestuin, pluktuin en rozentuin. Tijdens het wandelen zie je er grachten en singles uit de achttiende eeuw. Als je een rondleiding boekt door de tuin kom je er precies achter uit welke streken die heerlijk geurende rozensoorten stammen en wat het verhaal is achter die monumentale slangenmuur.

Landgoed Vilsteren

Wil je écht een dagje weg? Ga dan naar Landgoed Vilsteren in Overrijsels Vechtdal. Er zijn hier vijf verschillende wandelroutes die je kunt volgen. Naast het prachtige natuurterrein en historische gebouwen is er ook een compleet dorp met horeca, een molen, kerk, school en boerderijen. Er zijn vijf verschillende wandelroutes die je kunt volgen.

Paleis Het Loo

De paleistuin van Paleis Het Loo in Apeldoorn is er een die je een keer moet bezoeken in je leven. Paleis Het Loo is een voormalig koninklijk paleis en tegenwoordig een nationaal museum. De tuinen van Paleis Het Loo zijn in de 17e eeuw aangelegd als barokke tuin. Sluit de dag af met een koninklijke high tea in het zonnetje.

