Klein budget? Check dan deze 6 reisbestemmingen

Lissabon

Zin in een stedentrip? Lissabon heeft alles: strand, terrasjes, vers en veelzijdig eten, kleurrijke wijken en prachtige architectuur. Niet alles in Lissabon is goedkoop, en zeker niet de vele hippe eettentjes in het centrum. Bij de markten en kleine restaurants kun je beter terecht: hier koop je heerlijke lokale gerechten voor een spotprijsje. Een dagje shoppen? Sla de reguliere winkels eens over en bezoek de talrijke knusse boetiekjes die Lissabon rijk is. Overnachten hoeft in Lissabon ook niet veel te kosten: de stad kent een hoop betaalbare AirBNB’s, vaak met ontzettend lieve eigenaren.

Boedapest

Veel goedkoper dan Boedapest ga je het waarschijnlijk niet vinden. De Hongaarse stad aan de Donau staat bekend om de indrukwekkende geschiedenis, architecturale bezienswaardigheden én de bijzonder lage prijzen. Een goede lunch kost hier slechts zo’n vijf euro en een biertje op het terras één euro. In Boedapest heb je bovendien altijd een excuus om buiten de deur te eten, want de supermarkten zijn hier relatief duur. Ook zijn veel bezienswaardigheden gratis, zoals het Vissersbastion en Margaretha Eiland. Een hotel in het centrum boek je al vanaf 25 euro per nacht.

Budapest Beeld Getty Images

Macedonië

Iets minder voor de hand liggend, maar toch mag Macedonië niet in dit lijstje ontbreken. Dit Balkanland vol historie en ongerepte natuur is meerdere keren verkozen tot de goedkoopste bestemming in Europa. Macedonië heeft voor ieder wat wils. Bezoek voor een spotgoedkope citytrip het betoverende Skopje of begeef je in de natuur in een van de drie nationale parken van het land. Natuurliefhebbers mogen daarnaast het helderblauwe meer van Ohrid op de grens van Noord-Macedonië en Albanië niet overslaan. Ook in het culturele centrum van Ohrid valt genoeg te ontdekken.

Macedonië Beeld Getty Images

Sri Lanka

Zoek je het liever wat verder van huis? Sri Lanka wordt ook wel het pareltje van de Indische Oceaan genoemd en is een van de goedkoopste bestemmingen in Azië. Eten en drinken kost hier werkelijk geen drol: een heerlijke curry heb je al voor drie euro. Alcohol is wel wat duurder: voor een biertje betaal je €2,50. Sri Lanka is een echte rondreisbestemming en het is dan ook fijn dat ook het transport zo voordelig is. Zo betaal je voor 3,5 uur in de taxi maar 50 euro! En zo’n leuke tuktuk huur je al voor 20 euro per dag. Wil je luxe overnachten met airconditioning en een warme douche, dan leg je daar zo’n 25 euro per nacht voor neer.

Sri Lanka Beeld Getty Images

Cambodja

Ook Cambodja is een populaire en betaalbare Aziatische reisbestemming. In dit culturele land met zijn prachtige natuurgebieden, paradijselijke zandstranden en imposante tempels kom je al rond met 30 euro per dag. Wel eet je voor dat bedrag voornamelijk bij lokale restaurants, reis je met het openbaar vervoer en slaap je in dorms. Voor twee tientjes meer geniet je in Cambodja al van een luxe vakantie. Extra leuk: Cambodjanen staan erom bekend altijd te lachen. Zelfs na alle verschrikkingen die het land in de vorige eeuw heeft moeten doorstaan, is het volk een van de warmste en vriendelijkste ter wereld.

Cambodja Beeld Getty Images

Guatemala

Aan de zuidelijke grens van Mexico ligt Guatemala, het kloppend hart van de Mayacultuur. Guatemala is niet zo goedkoop als bijvoorbeeld Sri Lanka of Cambodja, maar is wel een van de betere keuzes wanneer je budgetproof door Midden-Amerika wilt reizen. Voor een comfortabel hotel betaal je zo’n 20 euro per nacht. In de lokale restaurantjes, waar de lekkerste gerechten op basis van avocado, bonen en maïs op de menukaart staan, dineer je al voor een luttele 5 euro. In Guatemala vind je de hoogste vulkanen, tropische regenwouden en sfeervolle stranden.

Guatemala Beeld Getty Images

Bron: Reisjunk, Reis-Expert, Naturescanner