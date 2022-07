Kleurrijk & magisch: daarom moet Bonaire op je bucket list

Op Bonaire krijg je twee exotische werelden voor de prijs van één. Het kleurrijke eiland boven water én de magische onderwaterwereld rond de koraalriffen.

Bonaire is ongeveer anderhalf keer zo groot als Texel, maar ligt wel een kilometer of negenduizend verder weg van de Nederlandse kust. Het vasteland van Venezuela is maar zeventig kilometer verderop. Van daaruit worden dan ook dagelijks verse groenten en fruit aangevoerd naar dit eiland met wuivende palmbomen, waar bijna altijd de zon schijnt. Aan de oostkant van deze parel in de Caribische Zee zorgt de gestage passaatwind voor een aangenaam verkoelende bries, soms onstuimige golven en een ruig landschap. De westkust ligt lekker in de luwte. Daar vind je de hoofdstad Kralendijk en de fijnste stranden. Hier is ook het vliegveld met de meest aanlokkelijke naam ter wereld: Flamingo Airport.

Kleurrijk Kralendijk

De naam Kralendijk komt van ‘koralendijk’, want de gezellige, kleine stad is gebouwd op een koraalafzetting, zoals je die op meer plaatsen op het eiland vindt. De lage huizen van Kralendijk zijn geschilderd in vrolijke kleuren, van mintgroen tot flamingoroze. Hoogbouw is verboden, omdat volgens een oude wet geen enkel pand hoger mag zijn dan het fraaie bestuurskantoor uit 1837. Het ligt midden in het centrum tussen het beroemde Fort Oranje en Plasa Wilhelmina. Dat plein is de centrale ontmoetingsplek, waar je in de schaduw van palmbomen leuk mensen kunt kijken. Verder wordt er vooral geflaneerd door de winkelstraat Kaya Grandi en over de boulevard Kaya J.N.E. Craane, waar je volop eettentjes, ijssalons, bars en ander vertier vindt. Zoals La Cantina, het vrolijke Maya’s Corner Café en Luciano’s, waar je terechtkunt voor ijs en koffie. Met name rond zonsondergang is het een feest om op de promenade te vertoeven met een cocktail en een lokale lekkernij voor het grijpen en even weg te dromen bij de aanblik van de peperdure jachten die dobberen in het water. Om vervolgens te constateren dat de sfeer daar aan boord vaak tamelijk opgeprikt is, terwijl het er aan wal juist lekker losjes en vrolijk aan toe gaat. Nee, hier zit je goed, beter, best.

Doen Mangrove Info Center

Kajakken en snorkelen met gids tussen de mangroves.

Kaminda Lac 140, mangrovecenter.com Bon Tuk

Ecovriendelijke tours in een elektrische tuktuk.

Kaya Industria 15, Kralendijk, bontukbonaire.com Jibe City

Voor veel plezier op het water.

Kaya JC Van De Ree 7, Sorobon Beach, Kralendijk, jibecity.com

Verstopt Rincon

Rincon gaat terug tot de zestiende eeuw en heeft daarmee een langere geschiedenis dan Kralendijk. Het dorp ligt verstopt in een dal midden op het eiland. Een strategische locatie om onopgemerkt te blijven voor zeerovers. Het centrum is pittoresk, met authentieke gebouwen zoals Kas Krioyo, het oudste huis van Rincon, dat je kunt bezichtigen. Er is ook een bijzondere Lourdes-grot, en je vindt er het klooster- en scholencomplex Cocari. Rincon is een plaats met veel geschiedenis en cultuur. Dat wordt hier jaarlijks gevierd op 30 april, Rincondag. Ben je dan op Bonaire, dompel je dan zeker onder in dit wervelende feest.

De heuvels buiten het dorp bieden fantastische vergezichten over zowel de westkust als de oostkust én natuurlijk Rincon zelf. Geniet ervan bij het supervriendelijke restaurant Posada Para Mira (‘para mira’ betekent ‘stop en kijk’), met een smakelijke lokale specialiteit. Of misschien met een glaasje cactuslikeur van The Cadushy Distillery, die in Rincon te bezoeken is.

De beste adresjes op Bonaire Luciano’s

Voor een overheerlijk ijsje of topkoffie.

Kaya Isla Riba z/n en Kaya Gob. N Debrot unit 4, Kralendijk

ijssalonluciano.nl/bonaire Maya’s Corner Café

Gezellige stek voor een sandwich of tropische smoothie.

Kaya L. D. Gerharts 6, Kralendijk

instagram.com/mayascornercafe La Cantina

Restaurant met eigen brouwerij en een binnenplaats.

12 Kaya Grandi, Kralendijk

lacantinabonaire.com Sebastian’s restaurant

Droomplek met groot terras direct aan zee. Op zondag is het Italian Sunday met pizza’s en pasta’s.

Julio A. Abraham Boulevard 60, Kralendijk

instagram.com/sebastiansrestaurant01 Brass Boer

Toprestaurant onder leiding van sterrenchef Jonnie Boer, ook voor ontbijt en lunch.

Delfins Beach Resort, Punt Vierkant 44, Kralendijk

brassboer.com Ocean Oasis

Hippe strandtent met ligbedden en cabana’s.

EEG Boulevard 260, Kralendijk

oceanoasisbonaire.com Posada Para Mira

Het echte lokale eten in een familiaire setting, met waanzinnig uitzicht.

Kaya Para Mira, Rincon

posadaparamira.com Stoked Foodtruck

De befaamde rode dubbeldekker met onder meer lekkere burgers.

Te Amo Beach, Kralendijk

instagram.com/stokedfoodtruck

Roze flamingo’s

Vanuit Rincon bereik je na een paar kilometer het bezoekerscentrum annex museum van Washington Slagbaai National Park. Je kunt erin met de auto, mountainbike of te voet. Het beschermde natuurpark beslaat een vijfde van het oppervlak van Bonaire. Het is heuvelachtig met grillige rotsen, grotten en saliñas (zoutmeren). Hier is ook de hoogste berg van het eiland. Tussen de bomen, struiken, cactuswouden en aloëvelden leven onder meer leguanen, papegaaien, kolibries en wilde geiten en ezels. In het regenseizoen (van oktober tot en met december) komt het gebied letterlijk tot bloei. Dan is het park niet toegankelijk voor auto’s. De rest van het jaar heerst er droogte, maar is het er nog steeds prachtig. Je hebt hier ook een paar mooie stranden met mogelijkheden om te snorkelen (en te duiken), zoals Wayaka I t/m III en Boca Slagbaai. Wees wel lief voor de zeeschildpadden, die op de stranden hun eieren leggen. En natuurlijk voor de roze flamingo’s in de zoutmeren en lagunes van het park. Ze vormen dé grote attractie hier, want dit is een van de weinige plekken op aarde waar deze sierlijk vogels broeden.

Mangroves en zoutpiramides

Precies op de andere punt van het eiland liggen de turquoise lagune Lac Bay en de zoutpannen van Bonaire, opnieuw twee unieke gebieden. Lac Bay is deels omzoomd door een eeuwenoud mangrovebos, betoverend om te verkennen per kajak. Dat kan trouwens alleen met een gids. De lagune ligt in de beschutting van een koraalrif, een van de mooiste van Bonaire. Op beide uiterste punten van de baai is een mooi strand. In de zoutpannen ten zuiden van Lac Bay wordt al zo’n vierhonderd jaar op natuurlijk wijze zout gewonnen door zeewater te laten verdampen. De witte en okergele slavenhuisjes getuigen nog van de tijd dat tot slaaf gemaakten hier zout hakten. Nu heeft het landschap een fotogenieke aanblik door de wonderlijke kleuren en de wit glinsterende zoutpiramides.

Doen Bonaire Nature Fee

Koop op deze website je toegangspas voor de zee rond Bonaire, Washington Slagboom Park en Klein Bonaire. De pas is een kalenderjaar geldig.

stinapa.bonairenaturefee.org Duikspots

Let op de gele stenen langs de weg, die markeren de 86 officiële duikspots van Bonaire.

Zonnen en snorkelen

Bonaire is een van de beste duiklocaties ter wereld. Niet voor niets zijn de wateren rond het eiland in 1979 integraal uitgeroepen tot één groot natuurgebied, het Bonaire National Marine Park. Je moet daarom een nature fee betalen als je op of in het water wilt. Daarmee draag je bij aan de bescherming van de ecologisch enorm belangrijke koraalriffen. Ze zijn zó fabelachtig mooi dat je tijdens het snorkelen niet bang hoef te zijn dat je vergeet je adem in te houden, dat gebeurt vanzelf. Tip: neem een onderwatercamera mee.

Langs de hele kustlijn van Bonaire zijn tientallen stranden, allemaal met hun eigen kwaliteiten. De stranden aan de westkant en rond Lac Bay zijn qua wind en golven het rustigst. Sommige hebben hagelwit fijn zand, op andere liggen kiezels of versteend koraal, daar kun je het best waterschoenen dragen. Maar laat dat je niet weerhouden! Behalve openbare stranden zijn er ook stranden die horen bij resorts en clubs, waar je betaalt voor toegang. Bachelor’s Beach in de Kralendijkse wijk Belnem is de beste plek om te genieten van de zonsondergang in alle kleuren rood, oranje, geel en paars, soms met een zogenoemde green flash op het eind. Voor versnaperingen kun je terecht bij de foodtruck die hier regelmatig staat. Te Amo Beach is een wit zandstrand niet ver van het (rustige) vliegveld. Bij het rif is het mooi snorkelen. In het weekend is het er druk met barbecueënde locals.

Er staan twee foodtrucks, waaronder de befaamde rode dubbeldekker Stoked. Wil je het lekker luxe, dan is bijvoorbeeld Ocean Oasis een aanrader. Bij deze hippe club kun je een sunbed of zelfs een cabana huren voor je stranddag. 1000 Steps Beach is geliefd bij duikers. Je moet 67 (gelukkig geen 1000) treden afdalen om er te komen. Sorobon Beach aan Lac Cai heeft een paar strandtenten waar je een ligbed met parasol kunt huren. Hier vrolijken de kleurige zeilen van windsurfers de zee op als vlinders die komen drinken. Lac Cai Beach ligt meer afgelegen en heeft wit zand omzoomd door mangroves. Er is een toilet, maar het restaurantje is alleen op zondag open. Dan wordt het hier erg gezellig. Ook het Washington Slagbaai National Park heeft droomstrandjes, net als het natuureiland Klein Bonaire, dat je ziet liggen vanuit Kralendijk. Maar zo kunnen we eindeloos doorgaan. Wie naar Bonaire komt ontdekt vanzelf zijn favoriete stekken op dit eiland, dat van het paradijs lijkt te zijn afgebroken en weggedreven naar de Caribische Zee.

Fotografie: Getty Images, Imageselect, Shutterstock.