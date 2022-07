Koel blijven in de hitte: zo doen ze dat in deze 3 (bloedhete) landen

Wereldwijd zijn er genoeg landen waar het regelmatig 30 graden of warmer is. De aankomende weken zal het kwik op sommige plaatsen in Spanje zelfs de 50 (!) aantikken, dankzij de warme lucht van de woestijnen in Noord-Afrika die naar Europa komt overgewaaid.

Je moet een wel heel goede manier vinden om met zulke tropische temperaturen om te gaan, anders houd je die bloedverschroeiende hitte niet vol. Dankzij deze tips houd je het hoofd koel(er), waar je ook bent.

Spanje

We beginnen dichtbij huis. In Spanje wordt het regelmatig veertig graden. Aan de kust is er gelukkig nog de mogelijkheid een frisse duik te nemen en waait zo nu en dan een briesje. Maar nog altijd is het heet. Zeker in de binnenlandse steden kan het erg benauwd worden. Volgens Roosmarijn Knol van Weerplaza kan het de komende dagen 45 graden worden in Madrid en Sevilla.

In Spanje gaan ze daar op verschillende manieren mee om. Zo lopen veel ouderen met een waaier en worden ook steeds meer jongeren ermee gespot. Daarbij houden Spanjaarden nog vaak een siësta. Op de warmste uren van de dag wordt er dan een pauze ingelast. Dat geldt overigens vaak niet voor jonge mensen en jonge bedrijven. Daar wordt gewoon gewerkt volgens de kantoortijden die wij ook kennen.

Wel is het nog altijd zo dat Spanjaarden vooral in de nacht ‘aan’ gaan. Overdag zitten de huizen potdicht en zijn de straten leeg. Maar als het donker wordt gaan de ramen en deuren open en genieten mensen nog even van de frisse(re) buitenlucht.

Maar eerst moet je heelhuids in Spanje zien aan te komen. Files in de brandende zon zijn killing voor zo ongeveer alles; je moraal, de temperatuur in de auto en de tank, bijvoorbeeld. Kies daarom een zo gunstig mogelijk tijdstip uit om te gaan rijden, als je die luxe hebt.

“De zwarte dagen van 2022 vallen op 9, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus”, weet Annelies Tichelaar, woordvoerster van de ANWB. “Check ook altijd of je voldoende koelvloeistof hebt en of de airco goed werkt.” Over koel gesproken; een box met koude flesjes water is fijn om bij de hand te hebben.

Eenmaal op de camping of in jullie vakantiehuisje aangekomen houd je het binnen aangenaam door de raambekleding dicht te doen, om op die manier de zon buiten te houden. Ventileer 's avonds, als de temperatuur genoeg is gedaald. Het liefst met hor, anders krijg je allerlei ongewenste huisgenoten – in de vorm van insecten – bij je frisse lucht cadeau.

Midden-Oosten

In deze regio is het vaak rond de 30 graden, maar kan het ook nóg heter worden. Zo heeft RTL Nieuws-correspondent Olaf Koens ooit in Irak gezeten toen het 51 graden was. Het beste om op zo'n moment te doen is binnenblijven als het kan. Hier is het dan ook gebruikelijk om in de zomer overdag binnen te zitten en in de avond naar buiten te komen. Moet je toch naar buiten? Blijf dan altijd in de schaduw.

Wat ook typerend is voor het Midden-Oosten, is dat er graag warme koffie en thee wordt gedronken in de zomer. Met het drinken van warme dranken koelt je lichaam namelijk beter af. Al heb je er misschien geen trek in als je het stervensheet hebt.

“Je moet je lichaam niet te ver laten afkoelen. Het lichaam gaat dan weer hard werken om op temperatuur te komen. Krijg je het alsnog warmer”, legt Frans van Hoofwijk uit. Hij runt Camptoo, een platform voor het huren en verhuren van campers. Een ventilator met een bevroren fles ervoor wil ook nog weleens helpen om een verkoelend briesje door de (slaap)kamer te laten gaan.

Olaf Koens kreeg overigens ooit de tip om een kussensloop om zijn hoofd te binden en daar water overheen te gieten. Als het water verdampt, koelt je hoofd namelijk af...

India

De temperatuur piekt hier in mei en juni. Soms kan het dan wel rond de 45 graden worden. Hoe houd je dan ooit het hoofd koel? Veel mensen gebruiken daarvoor een katoenen sjaal die ze om hun gezicht binden als ze naar buiten moeten. Die beschermt hun gezicht tegen de zon. Ook dragen mannen vaak witte kleding om koel te blijven.

Daarbij kiezen Indiërs voor speciale voeding tijdens de extra warme dagen. Zou zou de kakdi, een soort komkommer, voor verkoeling zorgen. Ook een yoghurtachtig drankje genaamd lassi zou je lichaam helpen koel te blijven.

Ook dit is een toptip om koel te blijven. Zo blaast je ventilator namelijk éxtra koude lucht.

Bron: RTL Nieuws