Dit is de reden dat het altijd koud is in het vliegtuig

Of je nou naar een tropisch vakantieoord of naar een skigebied vliegt: het lijkt altijd koud te zijn in het vliegtuig. Dat komt niet doordat je zo hoog in de lucht zit, maar door een andere reden.

Uit onderzoek van American Society for Testing and Materials blijkt dat mensen kunnen flauwvallen tijdens het vliegen door hypoxie, een tekort aan zuurstof. En dat treedt sneller op wanneer het (te) warm is in een ruimte. Symptomen van hypoxie zijn onder andere hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en misselijkheid. Om dit te voorkomen, wordt de temperatuur in het vliegtuig flink omlaag gegooid. Vergeet dus niet een extra warme trui mee te nemen.

Advertentie

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: ASTM. Beeld: iStock