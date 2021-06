5 x de mooiste wandelingen langs duinen en strand

Van duurzame, organic, natural of groene beautyproducten heb je vast weleens gehoord. Maar ken je de nieuwste cosmeticatrend al? Clean beauty staat tegenwoordig op steeds meer producten, maar wat is dat eigenlijk?

Steeds meer merken en winkels presenteren hun verzorgingsproducten onder deze noemer. Douglas heeft er zelfs een heel (digitaal) schap voor in het leven groepen.

Wat is clean beauty?

Waarschijnlijk denk je meteen aan natural skincare, maar dat is toch echt iets anders. Met producten op basis van natuurlijke ingrediënten wordt bedoeld dat ze vrij zijn van synthetische stoffen. Dat kunnen compleet nieuw gemaakte grondstoffen zijn, maar ook nagemaakte natuurlijke stoffen.

Clean beauty betekent ‘vrij van’. Het gaat er dus vooral om dat bepaalde stoffen niet voorkomen in de producten. Parabenen bijvoorbeeld (parabenen zorgen ervoor dat de producten langer houdbaar zijn). Maar ook: siliconen en sulfaten.

In clean beauty-producten worden niet alleen synthetische stoffen uitgesloten en ook niet alle synthetische stoffen. Dus dat is het verschil met natural skincare.

Overigens sluiten niet alle clean beauty-merken dezelfde ingrediënten uit. Een wettelijke definitie voor clean beauty is er namelijk niet, laat de Nederlandse Cosmetica Vereniging weten.

Beter voor je huid

Klinkt fijn, dat er in de clean beauty-producten minder ingewikkelde stoffen verwerkt zitten. Maar is het echt beter voor je huid? Dat hoeft niet per se, legt Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts cosmetische dermatologie, uit in een blog over clean beauty. Sterker nog, je kunt er zelfs méér huidproblemen van krijgen. Het is daarom belangrijk altijd voor producten te kiezen die bij jouw huid passen.

Veilig

Clean beauty betekent ook niet dat andere producten schadelijk zijn of ‘dirty’. In Europa is de wetgeving op cosmetica erg streng (een stuk strenger dan in de VS), en dat betekent dat alle verzorgingsproducten die je hier kunt kopen, goed getest en veilig zijn.

Bron: Dr. Jetske Ultee, Douglas, Nederlandse Cosmetica Vereniging