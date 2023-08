Lastminute naar de zon? Dan moet je niet kieskeurig zijn

De weersvoorspellingen zijn íets beter, maar nog steeds neemt het aantal boekingen naar de zon enorm toe. De woordvoerder van Prijsvrij vertelde aan Nu.nl dat ze de drukste dagen van de zomer hadden. “Het aantal boekingen deze maand is verdubbeld vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.”

Veel vakanties naar Turkije en Griekenland

Ook bij Corendon, TUI en D-Reizen loopt het storm. De reizen gaan vooral naar Turkije en Griekenland. De woordvoerder van Corendon vertelt aan het AD: “Veel mensen willen naar Turkije, omdat daar de prijzen net iets aantrekkelijker zijn. In Griekenland zijn mensen ook weer geïnteresseerd. omdat daar het reisadvies op groen staan.”

Niet meer voor een prikkie weg

Als je nog een lastminute wil boeken moet je heel flexibel zijn. “Niet alles is vrij, of je moet vanaf een andere luchthaven of op een andere datum vliegen.” Petra Kok woordvoerder bij de reisorganisatie stellig, vertelt aan het AD: “Het is natuurlijk hoogseizoen. Je hoeft alleen niet te verwachten dat je nog voor een prikkie weg kunt.” En dat terwijl lastminutedeals normaal wel goedkoper zijn, omdat het enige flexibiliteit vereist.

Zit op vakantie er deze zomer niet meer in? Dan kun je misschien nog op de vroegboekkorting mikken. Ook al is het niet zo goedkoop als een lastminutevakantie, je hebt met dit type aanbieding nog een goede deal te pakken.

Ook de Oranjes gaan graag naar Griekenland. Ze hebben daar een prachtig vakantiehuis. Zo ziet het eruit.

Bron: AD, Nu.nl