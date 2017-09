Op zoek naar een vakantiebestemming waar je het hele jaar door kunt genieten van mooi weer? Libelle’s Angelique vloog samen met haar zoon naar Egypte. Naast een heerlijk klimaat en dus zon zekere badplaatsen, ontdek je hier ook eeuwenoude culturele bouwwerken.

Libelle samen met Corendon

Egypte ligt op de grens van Afrika en Azië en is bakermat van het moderne toerisme. Wist je dat het halverwege de negentiende eeuw de ‘place to be’ was voor de welgestelden om kennis te maken met de herontdekte culturen uit lang vervlogen tijden? Genoeg te bewonderen dus. De uitvalsbasis voor de trip: het Stella Di Mare Beach Resort van Corendon. Het hotel ligt direct aan de baai van Makadi en je kunt er prachtig snorkelen bij een huisrif. De Rode Zee is een paradijs voor duikliefhebbers. Koralen, schitterende vissen, dolfijnen, alles is in overvloed aanwezig. Ook een tour naar de stad Hurghada mag niet ontbreken op het programma. En wat denk je van een boottocht en een avontuurlijke safari? Volop mogelijkheden voor het hele gezin dus.

