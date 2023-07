Libelle Legt Uit: Kan iedereen in Nederland zomaar een B&B beginnen?

Besef dat het openen van een eigen B&B niet over één nacht ijs gaat. Een goede voorbereiding en een goed businessplan kan je bed and breakfast maken of breken. En dan moet je nog aan duizend-en-één dingen denken.

Mag je zomaar een B&B beginnen?

Je hebt kamers in je huis leeg staan of wil graag gastenverblijven maken op het erf en vindt het leuk om mensen om je heen te hebben. In Nederland zijn er geen landelijke wetten en regels voor bed & breakfasts. Gemeentes bepalen die regels zelf.

Om erachter te komen hoe dat in jouw gemeente zit en wat je allemaal moet regelen om de B&B te kunnen openen, moet je contact opnemen met jouw gemeente. Zij kunnen je namelijk alles vertellen over het plaatselijke beleid, en natuurlijk het bestemmingsplan van jouw woonomgeving.

Wat moet je allemaal regelen?

“Het is mijn grote droom”, is niet genoeg. Natuurlijk is het fijn als je passie hebt voor hetgeen wat je doet, maar er komt zoveel meer bij kijken. Dít bijvoorbeeld:

1. Plannen maken en onderzoek doen

Hier valt of staat alles mee. Je moet goed nadenken over hoe je alles financieel wil regelen én ook nadenken over een onderhoudsbuffer. Kom je er zelf niet uit? Schakel dan een financieel adviseur in om jouw dromen voor de B&B maar ook jouw financiële situatie in kaart te brengen.

Heb je een financiering van de bank nodig? Dit kan ook behoorlijk wat problemen met zich meebrengen. Je hebt namelijk zowel een zakelijke financiering (B&B) en een privé-financiering (woonhuis) nodig.

2. Met wie ga je het doen?

Voordat je ontbijtjes voor je gasten kunt maken, moet je verbouwen, de financiën en boekhouding regelen én daarna moeten moet de bed en breakfast ook onderhouden worden. Kortom: je hebt een team van mensen om je heen nodig met verschillende expertises. Denk ook na of je personeel nodig hebt voor je B&B of dat het jouw fulltime job wordt.

3. Het papierwerk regelen

Als je een B&B begint, ben je verplicht je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. De KVK geeft de gegevens door aan de Belastingdienst, dit hoef je zelf dan niet meer te doen.

Die inschrijving heb je nodig voordat je vergunningen bij de gemeente kunt aanvragen. Dus niet vergeten, want vergunningen en licenties heb je nodig voordat je je bed and breakfast kunt openen. Het verschilt per bestemming en gemeente welke van toepassing zijn. Om erachter te komen welke dit precies zijn (brandveiligheid, milieuregels, vergunningen en meer), heeft de KVK een stappenplan gemaakt met allerlei handige informatie.

4. Veiligheid voorop

Het is héél belangrijk dat je B&B veilig is. Je moet zorgen voor brand-, rook- en koolmonoxidemelders, daarnaast moet er een vluchtroute aanwezig zijn én de boel natuurlijk heel hygiënisch zijn.

5. Een appeltje voor de dorst

Je kunt níet beginnen zonder buffer. Dingen in huis zullen sneller aan vervanging toe zijn, je energiekosten zijn hoger, er moet vaker geschilderd worden en ook de boekingen kunnen op bepaalde momenten tegenvallen. Bereken goed hoe groot jouw buffer ongeveer moet zijn.

6. Vindbaarheid

Je wil dat gasten je kunnen vinden, dus een goede website is van belang. Ga hierbij ook op zoek naar een goed boekingssysteem dat bij jouw bedrijf past. Ook kun je je aansluiten bij platforms, zoals Booking.com en Bedandbreakfast.nl. Deze platforms hebben een goede vindbaarheid en gasten maken er veel gebruik van. Dit werkt trouwens op basis van commissie, dus je draagt een percentage af aan het platform.

7. Goede voorzieningen

Als B&B-houder wil je het beste voor je gasten. Goede voorzieningen zijn daarom onmisbaar. Comfortabele bedden, een goede badkamer en natuurlijk al die kleine onmisbare dingen. Kijk maar eens wat afleveringen van het programma Bed & breakfast terug en je komt erachter dat bijvoorbeeld een plankje om je bril op te kunnen leggen écht onmisbaar is.

8. Een persoonlijke touch

Gasten kiezen meestal voor een B&B omdat ze de persoonlijke touch belangrijk vinden. Denk dan ook zeker na over wat jouw bed and breakfast anders maakt dan die van anderen. Maak ruimtes gezellig, biedt extra service, maak gebruik van bijzondere streekproducten of misschien werk je wel met een thema. Dan maak je de ervaring voor jouw gasten écht onvergetelijk.

Iedereen in Nederland kan dus een B&B beginnen. Maar zéker niet iedereen kan een succesvolle B&B beginnen.

Bron: HorecaSpot, KVK