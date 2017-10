Libelle redactie op reis: Bastiaan naar kleurrijk Bonaire

Het Caribische vakantie-eiland Bonaire behoort samen met Aruba en Curaçao tot de ABC-eilanden en is vooral bekend vanwege de fascinerende onderwaterwereld met koraalriffen en talloze vissoorten. Een paradijs voor duikliefhebbers. Libelle’s Bastiaan ging op reis en ontdekte dat er ook boven de zeespiegel genoeg te beleven is.

Libelle samen met Corendon

Bastiaan verbleef via Corendon in het Eden Beach Resort. Het resort ligt aan een prachtig zandstrand, waar je ’s ochtends een verfrissende duik neemt en kunt snorkelen in het azuurblauwe water. De hoofdstad van Bonaire, Kralendijk, ligt op ongeveer 3 kilometer afstand. Een bijzonder sfeervolle stad met z’n oud-Hollandse koloniale gebouwen en leuke winkels en restaurants. Ook bezocht Bastiaan Klein Bonaire, ging hij kajakken in een mangrove en spotte hij tientallen flamingo’s. Fijn: de thermometer tikt vrijwel elke dag de 30 à 32 graden aan. Niet zo gek dus, dat Bonaire een zeer populaire vakantiebestemming is. Benieuwd? Bekijk dan snel de video.

Het Eden Beach Resort is bij Corendon al te boeken vanaf €699,- per persoon, inclusief KLM retourtickets, transfer en verblijf op basis van logies en ontbijt. Kijk snel op corendon.nl/bonaire voor meer informatie.