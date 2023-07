Luchtvaartmaatschappijen schrappen vluchten naar Rhodos vanwege bosbranden

Sunweb brengt in ieder geval zondag en maandag geen nieuwe reizigers naar het eiland. Corendon en TUI schrappen hun vluchten tot en met dinsdag.

Corendon heeft momenteel ongeveer 2000 vakantiegangers op Rhodos zitten, waarvan tweehonderd in het zuiden, waar het het gevaarlijkst is. Die tweehonderd worden geëvacueerd en overgebracht naar het noorden van het eiland. Via Sunweb worden er zo’n 250 Nederlanders naar het noorden vervoerd. TUI is verantwoordelijk voor de evacuatie van ongeveer vijftig reizigers.

Terug naar Nederland

Corendon geeft aan dat de vakantiegangers zo snel mogelijk worden teruggehaald naar Nederland. Dat gebeurt met vluchten afkomstig uit Griekse en Turkse plaatsen, die tussenstops maken op Rhodos. Ook het personeel van TUI doet er alles aan om de vijftig reizigers terug naar hun thuisland te brengen.

Klanten van Sunweb mogen na evacuatie naar het noorden zelf beslissen of ze hun vakantie op Rhodos willen voortzetten. Willen ze dat niet, dan kunnen ze mee terug naar Nederland vliegen met een van de extra vluchten die door de maatschappij geregeld zijn. Reizigers die niet meer vanuit Nederland naar Rhodos kunnen vliegen, hebben alternatieve vakanties aangeboden gekregen op andere Griekse of Spaanse eilanden.

Reizigers van Sunweb die alsnog naar Rhodos willen reizen, kunnen ervoor kiezen hun vlucht te laten omboeken en via Transavia richting het Griekse eiland te gaan. Dit geldt ook voor klanten van TUI en Corendon. Ondertussen houdt Transavia contact met de autoriteiten om de veiligheid op het eiland te monitoren.

Grootste evacuatie ooit

De bosbranden, die het gevolg zijn van de extreme hitte in het land, zorgden zaterdag voor de grootste brandevacuatie ooit in Griekenland. Zo’n 19.000 toeristen en inwoners, waaronder ook Nederlanders, werden geëvacueerd. Omdat de infrastructuur door de bosbranden is aangetast, worden vakantiegangers bij vragen verzocht contact op te nemen met het hoofdkantoor van de betreffende maatschappij in Nederland.