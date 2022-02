Luxemburg: land van kastelen

Luxemburg is rijk aan kastelen en burchten. Vaak liggen ze op de mooiste plekken, omringd door groene natuur. Het maakt Luxemburg tot een sprookjesachtig land om te wandelen, fietsen of toeren.

Vianden - top of the world

Het kasteel van Vianden is een ongekend imposant Romaans-Gotisch bouwwerk op een plek hoog boven de rivier Our in de heuvelachtige regio Éislek. CNN verkoos het een paar jaar geleden tot één van de allermooiste kastelen van de wereld. Het werd gebouwd tussen de elfde en de veertiende eeuw en kwam in 1977 in handen van de Luxemburgse staat. Sindsdien is het kasteel met veel zorg gerestaureerd en gerenoveerd, waardoor het nu een schitterend historisch monument is met een droom van een interieur. Je kunt hier makkelijk een paar uur ronddolen en je vermaken met het bekijken van de historische vertrekken. In de zomer is er elk jaar een ridderfestival, dan stap je hier echt even terug in het Middeleeuwse leven. De kabelbaan vanuit het dorp is een geweldige manier om de tocht naar boven af te leggen, maar ga terug ’t liefst te voet om onderweg te genieten van de duizelingwekkende panorama’s. Vianden zelf is een pittoreske plaats met klinkerstraten, huizen in pasteltinten en leuke terrassen om even neer te strijken. Een bezienswaardigheid is het Victor Hugo Museum, gewijd aan de schrijver van Les Misérables, die er een tijdje woonde. Het naar hem vernoemde restaurant is een van de betere plekken om te eten. Je kunt ook goed terecht bij Auberge Aal Veinen Beim Hunn. Of ga voor een artistieke ambiance naar Ancien Cinema Cafe-Club, waar soms wordt getrakteerd op live jazz. Voor lekkere broodjes en gebak is Au Croissant D’Or een fijn adres.

Beaufort – twee kastelen op één locatie

Op nog geen twintig kilometer van Vianden ligt Beaufort, waar je twee kastelen op één plek vindt: een uit de Middeleeuwen en pal daarachter een uit de Renaissance. Het eerste kasteel is deels een ruïne, maar evengoed indrukwekkend. Het tweede, een Renaissance-kasteel uit 1649, is permanent bewoond geweest tot 2012, toen de laatste kasteelvrouwe stierf, 97 jaar oud. Al die eeuwen is er goed voor het kasteel gezorgd en het heeft ook nooit ernstige oorlogsschade opgelopen. Na het overlijden van de kasteeldame werd er niets meer aan het chique interieur veranderd. Ook de bloeiende tuinen, de stallen en de distilleerderij zijn nog precies zoals toen. Daardoor krijg je een uniek inkijkje in het leven van de adel als je hier een rondleiding volgt. In de distilleerderij wordt een zwartebessenlikeur genaamd Cassero gestookt, die populair is door het hele land. Bij de grote vijver aan de overkant van de weg heb je een betoverend zicht op vooral de Middeleeuwse gebouwen. Tip: dit is een ideale plek voor een picknick. De kastelen van Beaufort liggen in het dal van het watertje de Haupeschbach in de regio Müllerthal, die bekend staat als het Klein Zwitserland van Luxemburg. Het is een feeëriek gebied waar je fantastische wandelingen kunt maken, bijvoorbeeld langs de beroemdste waterval van het land, de drievoudige Schiessentümpel. Brasserie Heringer Millen ligt aan de hiking trails van het Müllerthal, niet zo heel ver van Beaufort. Het is de perfecte pleisterplaats voor een lunch of diner. Wie wat meer reuring wil, kan een kwartiertje rijden naar Echternach, de oudste stad van Luxemburg. Hier is Carli’s Coffee een tof adres voor ontbijt, lunch of koffie met lekkers. Of voor picknickboxen met heerlijke lokale delicatessen!

Esch-sur-Sûre – Luxemburgs mooiste

Lange tijd hoorde Esch-sur-Sûre tot de meest geïsoleerde dorpen van Luxemburg. Inmiddels is het goed bereikbaar en staat het bekend als het meest charmante en fotogenieke dorp van het land. Het ligt in een haarspeldbocht van de rivier Sûre, aan de voet van een loodrecht oprijzende rots. Daar bovenop staat een oud kasteel. De hele ligging is adembenemend. Het kasteel zelf is grotendeels een romantische ruïne, die niet zou misstaan in films van Harry Potter of Lord of the Rings. Je moet er een flinke klim over oude stenen trappen voor over hebben om boven te komen, een belevenis op zich. Het mooiste moment voor een bezoek is waarschijnlijk de jaarlijkse Nacht van de Legendes (eind juni), als vuurspuwers, muzikanten, acrobaten en verhalenvertellers je hier meenemen naar de sfeer van een Middeleeuws kasteelfeest. Vanuit Esch is het mogelijk om negentig kilometer aan wandelingen te maken door het omringende natuurpark Boven-Sûre. Het Maison du Parc Naturel, in de vroegere lakenweverij van Esch-sur-Sûre, is nu een toeristisch informatiecentrum, er is een textielmuseum en je kunt er heerlijke streekproducten kopen. Bij Restaurant Comte Godefroy serveren ze prima eten, bij mooi weer op een terras met uitzicht, waardoor alles nog beter smaakt. Op tien kilometer ligt de wat levendigere plaats Wiltz, de hoofdstad van de Luxemburgse Ardennen, waar het leuk shoppen is in de gezellige Grand-Rue. Goede plekken om wat te eten of drinken zijn L’endroit en het vrolijk ingerichte Eis Kichen.

Het vijftiende-eeuwse kasteel Clervaux werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest en is inmiddels volledig gerestaureerd.

De vallei van de zeven kastelen

De regio Guttland, het hart van Luxemburg, is gezegend met een 25 kilometer lange vallei waar maar liefst zeven kastelen staan. Er is een officiële wandel- en fietsroute die ze allemaal aandoet. Wie houdt van toeren met de auto, kan ze allemaal op één dag bezoeken en nog doorrijden naar Luxemburg Stad. De route gaat van Mersch naar Koerich langs de riviertjes Mamer en Eisch. Het is een slingerweg met aan één kant weilanden en het water en aan de andere kant beboste hellingen. Mersch is een levendige plaats met een Middeleeuws kasteelcomplex. In de oude kapel daarvan is een museum. Fabrik en Meet Point zijn hier hippe plekken om te eten en uit te gaan. Even voorbij Mersch aan de Mamer ligt Schoenfels: een vestingtoren die teruggaat tot de dertiende eeuw. De tuinen eromheen dateren van 1820 en worden nu in de oude luister hersteld. Hollenfels is een burcht uit de elfde eeuw waar nu onder meer een jeugdherberg is gevestigd. Bezoeken kan alleen op aanvraag, maar van buiten is het ook indrukwekkend. In Ansembourg zijn twee fraaie kastelen te vinden. Het oudste werd gebouwd in de twaalfde eeuw en herbergt nu een chic hotel. Het nieuwe slot is een zeventiende-eeuwse schoonheid en heeft prachtig aangelegde terrastuinen. In de tuinen kom je een paar intrigerende fonteinen tegen, een romantisch pad langs barokke sculpturen van goden uit de klassieke oudheid en dan is er ook nog een labyrint dat je kennis, verlichting en wijsheid belooft als je de weg erdoorheen weet te vinden. Het Middeleeuwse slot van Septfontaines kan niet bezocht worden, want het is privé-eigendom, maar het is beslist mooi om van buiten te bekijken en bovendien ligt het slot in een pittoresk dorp. Koerich tot slot is een laaggelegen kasteel in de vallei met een oorsprong in de twaalfde eeuw. Het is gerestaureerd en het hele jaar door is er van alles te beleven tijdens culturele evenementen. Van hieruit is het nog maar twintig kilometer naar Luxemburg-Stad. Ook daar heb je prachtige kastelen om te bezoeken, zoals het Groothertogelijk Paleis en de unieke Casematten van Bock in de stadsmuren, met sensationele uitzichten over de lager gelegen oude stadswijken. Luxemburg-Stad is de perfecte mix van historie en heden. Wat cultuur, horeca en shoppen betreft is het aanbod een feest. Met al die kastelen, die spectaculaire natuur en die hoofdstad met adellijke allure is Luxemburg een sprookjesland om de hoek, zo simpel is het.

Heerlijk eten Hotel-restaurant Victor Hugo

De hoogste gewaardeerde plek om te eten in Vianden.

Rue Victor Hugo 1, Vianden

hotelvictorhugo.lu

Auberge Aal Veinen Beim Hunn

Restaurant in oude dorpssmederij.

Grand-rue 114, Vianden

beimhunn.lu

Ancien Cinema Cafe-Club

Cultureel café én restaurant.

Grand Rue 23, Vianden

anciencinema.lu

Au Croissant D’Or

Voor brood en koffie met lekkers.

Grand Rue 31, Vianden

Restaurant-brasserie Heringer Millen

Op deze mooie plek in het Müllerthal.

Rue des Moulins 1, Mullerthal

heringermillen.lu

Carli’s Coffee

Voor goede koffie, gezonde lunches en picknickpakketten.

Route de Luxembourg 31, Echternach

carliscoffee.lu

L’endroit

Fijn restaurant met een mooi interieur.

Grand-Rue 29, Wiltz

lendroit.lu

Eis Kichen

Vrolijk ingerichte horecagelegenheid.

Rue Gruberbeerig 8-10, Wiltz

eiskichen.lu

Fabrik

Restaurant en club in oude fabriek.

33, rue de la Gare, Mersch

fabrik.lu

Meet Point

Goed restaurant met de focus op gerechten uit houtskoolovens.

33, Rue de la Gare, Mersch

meetpoint.lu

Beim Nuddelskniwweler

Italiaans restaurant met leuke sfeer.

18 Rue d’Ettelbruck, Mersch

nuddelskniwweler.lu

Fotografie: Caroline Coehorst, AWL Images, Shutterstock