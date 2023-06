Maak kennis met 5 prachtige, onontdekte vakantiebestemmingen in Europa

Aan deze pareltjes denk je niet meteen bij het boeken van een vakantie, maar ze zijn meer dan de moeite waard.

1. Montenegro

Net onder het populaire Kroatië ligt het minder bezochte, maar fantastisch mooie Montenegro - een land met net geen 650.000 inwoners. Van bergen (de naam van het land zegt het al) tot stranden: Montenegro heeft het allemaal. Of je je nu op 1000 meter hoogte wil begeven, houdt van pittoreske kustplaatsjes of liever zwemt in kristalhelder water. En dan zijn er ook nog nationale parken om bij weg te dromen. Ga gewoon eens op zoek en voor je het weet geniet jij van een heerlijk rustige vakantie, ver weg van het massatoerisme.

2. Albanië

Albanië is een waar paradijs aan zee, gelegen tussen Kroatië, Montenegro en Griekenland. Met een mediterrane kustlijn van zo’n 365 kilometer zal het je niet verbazen dat dit land rijk is aan fantastische stranden. Ook het binnenland is absoluut de moeite waard. Verken prachtige wandelroutes, adembenemende nationale parken en verwonder je aan al het moois dat deze geheime vakantiebestemming te bieden heeft. De lokale keuken staat bekend om verse producten, zoals smaakvolle paprika’s, courgettes, aubergines en olijven.

3. Macedonië

Macedonië is relatief onontdekt, maar de ideale bestemming voor iedereen die natuur én cultuur wil combineren. Verken historische centra in de grotere steden op de fiets of bezoek juist de rustigere plaatsjes, waarna je een duik neemt in een van de helderblauwe meren. Het land is rijk aan prachtige bouwwerken, Byzantijnse monumenten en evenementen als muziekfestivals, maar staat óók bekend om zijn geweldige nationale parken. Eigenlijk heeft het dus gewoon alles. Met de foto’s maak jij je vrienden, familie en collega’s achteraf geheid jaloers. Kun je over een paar jaar in ieder geval zeggen dat je er als een van de eersten bij was.

4. Liechtenstein

Liechtenstein ligt verscholen tussen Oostenrijk en Zwitserland en is één van de kleinste landen ter wereld. Ben je op zoek naar een bestemming voor een lang weekendje weg? Dan is Liechtenstein perfect. Het vorstendom is slechts 25 kilometer lang, waarmee je het dus gewoon per voet kunt ontdekken. Naast middeleeuwse kastelen, een fantastisch berglandschap en lange wandelpaden biedt de hoofdstad Vaduz ook veel kunst en cultuur. Je bereikt het land in zo’n acht uur rijden (vanaf Utrecht), waarbij je ook nog een prachtige route aflegt door de Alpen. Adembenemend uitzicht gegarandeerd!

5. Polen

Bij een zomervakantie denk je misschien niet gelijk aan Polen, maar waarom eigenlijk niet? Het land grenzend aan Duitsland heeft veel te bieden, of je nu verlangt naar witte zandstranden of meer in bent voor een stedentrip. Tips zijn Warschau, Krakau, Wroclaw en Gdansk. De prijzen zorgen er bovendien voor dat je na de vakantie nog wat overhoudt. En dat is ook weleens fijn.

Bron: Freundin.de