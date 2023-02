Mag je in Nederland permanent in een camper wonen?

Het aantal kampeerauto’s in Nederland is vorig jaar gestegen tot een recordhoogte van 170.624 exemplaren.

Woon- of briefadres

Wie permanent in een camper wil wonen, moet voldoen aan de Wet Basisregistratie Personen. Hierin staat dat het verplicht is om een adres op te geven bij de gemeente. Wanneer je geen woonadres hebt, mag je ook een briefadres/postadres opgeven. Dat kan het adres van je ouders, je broer of een vriend zijn. Let op: het mag géén postbus zijn.

Als je een briefadres opgeeft, moet je daarbij vermelden waarom je geen woonadres hebt. Verder is er een schriftelijke instemming vereist van de bewoner van dit adres. Deze moet ervoor zorgen dat de post van officiële instellingen en dergelijke daadwerkelijk bij jou terechtkomt.

Nog een klein addertje onder het gras...

Een briefadres is tijdelijk. De gemeente bepaalt hoe lang je op een briefadres ingeschreven mag blijven.

Permanent in een camper wonen

Wanneer aan alle volwaarden is voldaan, is permanent wonen in een camper toegestaan. Waar de camper precies mag staan, is nog wel een dingetje. Vrij kamperen en langdurig parkeren is vaak niet toegestaan, maar de regels hierover verschillen per gemeente. Gelukkig zijn er makkelijke apps als Park4Nights die laten zien waar je kunt staan.

In het buitenland

Wil je met je camper in het buitenland wonen? Als je in totaal tijdens een jaar langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, ben je verplicht je uit te schrijven bij de gemeente in Nederland.

Bron: Vanlifemagazine, NKC