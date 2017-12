Marleens reistip: ‘the smiling coast of Africa’

De tweede naam van Gambia is ‘the smiling coast of Africa’. En dat is niet zonder reden. Want je vindt er tropische stranden, oprechte gastvrijheid en culturele pareltjes. Libelle’s Marleen laat het je zien.

Weleens gedacht aan Gambia als winterzonbestemming? Warm zeewater, wuivende palmbomen en gegarandeerd minstens zeven uur zon per dag. De gemiddelde temperatuur ligt van november tot en met mei op een behaaglijke 21 tot 27 graden. Dat wordt dus uitgebreid zonnebaden op de uitgestrekte stranden. Maar er is meer. Als je er bent, moet je gewoon gevaren hebben over de gelijknamige rivier ‘The Gambia’. Omringd door de groene jungle, spot je vanaf het water exotische vogels of zelfs nijlpaarden en krokodillen. Het echte Gambiaanse leven proef je op de markt. De levendige Albert Market in Banjul of de Serrekunda Market in Serrekunda, de grootste stad van Gambia, zijn echte aanraders. African Adverture Tours biedt de meest bijzondere excursies aan. Deze zijn te boeken bij de lokale reisleider.

Marleen verbleef in Gambia’s beste all-inclusive hotel, Sun Beach. Het ligt in het meest westelijke puntje van Gambia, in het levendige Cape Point. Het volledig gerenoveerde hotel ligt direct aan het strand én heeft een zwembad. Het Sun Beach Hotel is bij Corendon al te boeken vanaf € 599 per persoon, inclusief retourvlucht, transfer en verblijf op basis van all inclusive. Kijk snel op corendon.nl/gambia voor meer informatie.