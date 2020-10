Weekendje weg: 5x de meest bijzondere hotels in Nederland

Door de nieuwe coronamaatregelen wil je misschien liever niet op vakantie naar het buitenland. We zetten daarom de vijf meest bijzondere hotels in Nederland op een rijtje. Van slapen in een wijnvat tot een suite met bioscoop.

Bij hotel Heerlijck Slaapen op de Zaanse Schans word je omringd door monumentale molens. Deze plek is een bezienswaardigheid voor alle Nederlanders. De kamers hebben allemaal een verschillend thema en zijn stuk voor stuk klassiek ingericht, maar wel met de nodige moderne voorzieningen. Vanuit je hotelkamer kijk je uit op het park, de rivier en de Zaan. Bij het hotel verhuren ze fietsen, zodat je de hele middag kunt rondfietsen op de Zaanse Schans. De kamers zijn beschikbaar vanaf € 139,- per nacht.

Overnachten in een kubuswoningen

Hostelketen Stayokay heeft een van de meest bijzondere hostels van Nederland. Je slaapt namelijk in de beroemde kubuswoningen in Rotterdam. Je hebt er gedeelde kamers, maar ook een privékamer. Het hostel is op loopafstand van de Rotterdamse markthal en beschikbaar vanaf € 25,50,- per nacht voor een gedeelde kamer.

Slapen in een wijnvat

Wijnen, wijnen, wijnen! Bij Hotel de Vrouwe van Stavoren in Friesland kun je slapen in een groot wijnvat van 15.000 of 23.000 liter. Als je behoefte heb aan luxe is er zelfs een ‘Wijnvat Wellness’ aanwezig die beschikt over een sauna, stoomcabine en jacuzzi. De kamers zijn beschikbaar vanaf € 145,55,- per nacht.

Bioscoop in de slaapkamer

Dit is het perfecte hotel in tijden van corona. Je hoeft de kamer namelijk helemaal niet te verlaten. Van der Valk in Gilze – Tilburg heeft namelijk een speciale ‘cinema penthouse suite’. De suite beschikt over een bioscoopruimte waar je Netflix op kunt aansluiten en een jacuzzi. Verder krijg je een gekoelde fles prosecco bij aankomst, genoeg popcorn en entree tot het hotelcasino. Je moet wel even in de buidel tasten, want deze kamer kost € 279,00,- per nacht.

Nachtje in een vliegtuig

Grote kans dat je al weleens hebt geslapen in een vliegtuig, maar in dit vliegtuighotel in Teuge is het toch anders. De unieke vliegtuigsuite heeft nog steeds een volledige uitgeruste cockpit en beschikt over een luxe badkamer met een sauna, douche en een wellnessbad. Op het verhoogde terras kijk je uit op de start- en landingsbaan van de luchthaven Teuge. Misschien niet de gezelligste locatie, maar wel coronaproof. Lijkt dit jou iets? Begin dan maar alvast met sparen, want je betaalt € 369,- per nacht.

Beeld: iStock