Met de auto naar Spanje of Frankrijk? Kijk dan uit voor deze oplichtingstrucs

VAB, de Belgische ANWB, publiceert een lijst met de meest voorkomende oplichtingstrucs langs de Franse en Spaanse snelwegen. Voor dieven zijn relaxte vakantiegangers namelijk de perfecte prooien.

Oplichtingstrucs langs de snelweg

Het is op de snelweg natuurlijk altijd verstandig om alert te blijven, maar tijdens de drukke vakantieperiodes geldt dat nog meer voor de snelwegen in Frankrijk en Spanje. Dan slaan dieven namelijk vaak hun slag. Volgens de VAB is de meest voorkomende truc de volgende: dieven staan langs de kant van de weg en signaleren dat er iets met jouw auto is. Dit gebeurt vlak voor een parkeerplaats of tankstation waardoor jij waarschijnlijk stilstaat en uitstapt. Op dat moment staan er handlangers klaar die spullen uit je auto stelen. Een variatie op deze truc komt ook vaak voor: dan zetten dieven juist problemen met hun eigen auto in scène, in de hoop dat iemand stopt om hulp te bieden.

Ierse en Italiaanse oplichtingstrucs

Waarom sommige trucs naar een land vernoemd worden, is niet bekend. Want hoewel deze trucs ‘Iers’ en ‘Italiaans’ genoemd worden, komen ze vooral in de populaire vakantielanden Frankrijk en Spanje voor. Bij de Ierse oplichtingstruc komt er een verwarde man of vrouw naar je toe die om hulp vraagt. Deze dief kruipt in de rol van een slachtoffer en vertelt dat hij/zij en het gezin zojuist zijn beroofd -inclusief de vraag of ze wat geld kunnen lenen om terug naar huis te keren. Van dat geld zie je als slachtoffer na afloop niets meer terug.

Bij de Italiaanse oplichtingstruc is het dubbel pech: hierbij steken de dieven een band lek wanneer jij als bestuurder even weg van de auto bent, bijvoorbeeld om te eten of te plassen. Doordat de kans groot is dat je met een lekke band in de achterbak van de auto op zoek gaat naar een reserve, krijgen de dieven vrij spel aan de voorkant van de auto en kunnen ze op zoek naar waardevolle spullen.

Een opgeruimde auto is wel zo fijn op vakantie. Zo voorkom je dat het een zooi wordt:

Bron: VAB