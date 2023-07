Met déze 5 tips slaap je beter op vakantie

Je hebt een ellenlange reis met veel nieuwe indrukken achter de rug. Eenmaal in de hotelkamer kun je niet wachten om in bed te kruipen. Maar dan: plafonddienst. Wat je ook probeert, je kunt de slaap maar niet vatten. Soms is het een kwestie van een nachtje wennen, maar het kan ook voorkomen dat je meerdere nachten achter elkaar slecht slaapt. Geen paniek! Met deze tips ben je ook in een nieuwe omgeving zo in dromenland.

Vertrek ontspannen

Een goed begin is het halve werk. Wie gestrest vertrekt, komt gestrest aan. En dat merk je terug in je nachtrust. Zorg er daarom voor dat je thuis alles netjes hebt achtergelaten en hebt afgerond wat je wilde afronden. Draag je werk op tijd over aan een collega, ruim het huis enkele dagen van tevoren op, pak je koffer op tijd in (maar doe dit niet té vroeg) en probeer in de nachten voor vertrek al een strak ritme aan te houden - het liefst het ritme dat je ook op vakantie wilt aanhouden. Zo vergroot je de kans dat je ontspannen en uitgerust op je bestemming arriveert.

Neem een slaapmasker en oordopjes mee

Bij het inpakken van je koffer denk je al gauw alleen aan de standaard bagage, zoals kleding en toiletspullen. Daardoor zie je soms de kleine, maar niet minder belangrijke dingen over het hoofd. Een slaapmasker, oordopjes en eventueel een noise cancelling koptelefoon zijn een must wanneer je op vakantie beter wilt slapen. Zo ben je gewapend wanneer je met luidruchtige buren te maken krijgt en slaap je ongestoord verder als de gordijnen ‘s ochtends vroeg te veel licht doorlaten.

Hou een vast ritme aan

De kans is groot dat je op vakantie later naar bed gaat dan thuis: het is langer licht, het bruist van de gezelligheid en de wijn vloeit rijkelijk. Niks mis mee, maar zorg er wel voor dat je een vast ritme blijft aanhouden. Stel: je gaat op vakantie standaard rond één uur naar bed, sta dan iedere ochtend weer rond acht à negen uur op. Ook als je een avondje hebt doorgezakt, is het verstandig om op hetzelfde tijdstip op te staan. Zo blijft je ritme in balans, waardoor je hersenen zich in de avond makkelijker kunnen uitschakelen.

Neem je eigen kussen(sloop) mee

Oost west, thuis best, toch? Hoewel het heerlijk is er een paar dagen of weken tussenuit te piepen, is een beetje vertrouwdheid op vakantie ook niet verkeerd. Neem daarom je eigen kussensloop mee, misschien zelfs ongewassen, of spuit er juist een lekker geurtje op dat je aan thuis doet denken. Je kunt er ook voor kiezen om je hele kussen mee te nemen, mits die in de koffer of auto past. Op je eigen kussen lig je immers het lekkerst, én je voorkomt dat je noodgedwongen op een te plat en muf hotelkussen moet slapen.

Doe alsof je thuis bent

In het verlengde van bovenstaande tip: neem zoveel mogelijk spullen mee die het gevoel van thuiszijn evenaren. Lekkere zachte sloffen, een knuffel, die geurkaars die je iedere avond aansteekt; er zijn waarschijnlijk genoeg objecten in huis die je een warm en vertrouwd gevoel geven. Het menselijk brein houdt nu eenmaal niet van verandering, en daar reageert het op door alert te blijven wanneer je je op onbekend terrein begeeft. Door ook op vakantie te doen alsof je thuis bent kun je je hersenen eenvoudig ‘foppen’, waardoor in slaap vallen een eitje wordt.

Slaap je moeilijk in de hitte? In onderstaande video geven we tips om ook tijdens warme, plakkerige nachten de slaap te vatten:

Bron: National Geographic