Met deze 5 vliegtuigetiquette wil je rekening houden

Thank us later!

Overleg over de rugleuning

In principe mag je de hele vlucht met je stoel naar achteren zitten in het vliegtuig. Je hebt immers zelf voor die stoel betaald, maar heel netjes is het niet. De beenruimte van de persoon achter je kan namelijk flink verminderen als je dat doet.

Tijdens een korte vlucht wordt zelfs aangeraden om je stoel gewoon rechtop te laten. Wil je tijdens een lange intercontinentale vlucht toch even je stoel naar achteren zetten om een dutje te doen? Waarschuw dan eerst de persoon achter je. Zo geef je je medepassagier de tijd om zijn of haar spullen op het tafeltje veilig te stellen.

Verdeel handbagage

Veel mensen reizen met alleen handbagage waardoor er vaak weinig ruimte is in de vakken boven de stoelen. Reis je met een trolley en een kleine tas of rugzak? Doe dan de trolley in de handbagagevakken boven je stoel en zet je tas of rugzak onder de stoel voor je. Hetzelfde geldt voor je jas. Zo blijft er genoeg ruimte over voor de anderen.

Niet klappen

Het is vaak goed bedoeld, maar je kunt beter niet klappen als de piloot is geland. Als je bakker of ober goed werk heeft geleverd, geef je ook geen applaus. De piloot doet gewoon zijn werk en verwacht daarvoor geen staande ovatie. Sterker nog: de deur van de cockpit zit gewoon dicht waardoor ze het applaus niet eens horen.

Wisselen van stoel

Tijdens een vlucht is niets zo vervelend als iemand die op je stoel zit. Ga netjes op de aangewezen plek zitten en pik niet iemand anders stoel in, vaak hebben mensen hier ook nog eens extra voor betaald. Wil je echt heel graag een andere plek? Vraag dan de stewardess om hulp.

Strijd om de armleuning

In het vliegtuig deel je de armleuning met degene naast je. Wie van de twee heet er het meeste recht op? Elaine Swann, expert op het gebied van reisetiquette, gaf het antwoord in een interview met Zoover.

Volgens haar is de ongeschreven regel één armleuning te gebruiken en de andere op te offeren voor je buurman. Logischerwijs kies je dan voor de armleuning met de aansluiting voor onder andere je koptelefoon. Overleggen met degene naast je kan natuurlijk ook. Het spreekt misschien voor zich maar toch gebeurt het nog vaak: leg je voeten nooit op de armleuning van de persoon voor je.

Je koffer sealen voordat je het vliegtuig in stapt, is wel een veilig idee. Alleen dat gehannes op het vliegveld kunnen we missen als kiespijn. Zo seal je goedkoop en snel je eigen koffer:

Bron: Zoover, Cheap Tickets, NU.nl