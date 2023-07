Met déze tips reis je goedkoper met de trein door Europa

We zetten een aantal tips voor je op een rij.

1. Koop een Interrail ticket

Als je van plan bent om vaak de trein te pakken of om een rondreis met de trein binnen Europa te maken, dan is een Interrail Pas vaak goedkoper. Er zijn twee verschillende Interrail passen. De One Country Pass is geldig voor één land en vaak de goedkoopste optie, wanneer je maar één land gaat ontdekken. De Global Pass is geldig in heel Europa. Deze pas scheelt je een hoop stress, omdat je niet na hoeft te denken over of je bijvoorbeeld in de spits rijdt of verschillende tickets moet kopen.

2. Vermijd reizen tijdens spitsuren

In veel landen is de prijs van een ticket een stuk duurder tijdens spitsuren. Het is natuurlijk ideaal om rond acht uur 's ochtends te vertrekken, maar een uurtje later vertrekken kan je een hoop geld schelen.

3. Pak de nachttrein

Nachttreinen worden steeds zeldzamer in Europa. Maar mocht het mogelijk zijn, dan is het handig om de nachttrein te pakken als je verschillende landen moet doorkruisen. Een nachttrein nemen is vaak goedkoper dan een heleboel verschillende treinen te pakken. Een gemiddelde zitplaats is al te boeken vanaf € 20. Ook bespaar je zo geld op een hotel, want die heb je voor die nacht niet nodig. Win-win!

4. Koop twee losse tickets in plaats van een retour

Je zou het niet denken, maar een retourtje is vaak duurder dan twee losse tickets. Als een land verschillende treinmaatschappijen heeft, vergelijk dan ook de prijzen. Soms is een ticket bij de een namelijk goedkoper dan bij de ander.

5. Neem een langere route

Websites laten tijdens het boeken altijd de snelste route zien, maar soms is het goedkoper om een langere route te nemen. Boek de tickets los en vermijd hogesnelheidslijnen. Het duurt wat langer, maar je ziet veel meer van het land én je bent goedkoper uit.

