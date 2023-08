Met déze tips slaap je op vakantie als een roos

Sluit jezelf af

De makkelijkste manier om korte metten te maken met ongewenst licht en geluid, is door een oogmasker en oordopjes te dragen tijdens het slapen. Als je dat niet gewend bent, kan dat even vreemd voelen. Neem daarom oordopjes die gemaakt zijn van zacht materiaal en goed blijven zitten. Deze zijn er speciaal voor het slapen. Je kunt ze ook op maat laten maken, de zogeheten otoplastieken. Die kosten wat meer, maar dan ben je verzekerd van een goede pasvorm. Wat betreft een slaapmasker is het belangrijk dat deze verstelbaar is. Kies er een die je hoofd niet afknelt en niet op je ogen drukt.

Tip voor een rustige nacht:

Pas je matras aan

Moet je het bed delen met een onrustige reisgenoot die niet stil kan liggen of er 's nachts drie keer uitgaat om te plassen? Zorg dan dat je, indien mogelijk, je bed aanpast zodat je zo min mogelijk last hebt van andermans bewegingen. Slaap je bijvoorbeeld in een caravan, dan kun je een matras van traagschuim overwegen. Doordat dat materiaal beweging beter isoleert, heb je minder last van de persoon die naast je ligt te woelen. In tegenstelling tot een tweepersoons luchtbed, waarop je ieder zuchtje voelt. Slaap je in een tent? Neem dan twee losse luchtbedden mee. Hetzelfde geldt voor het dekbed of slaapzak: wil je die delen of zorgt dat alleen maar voor onverwachte bibbermomenten 's nachts?

Boek slim

Als je weet dat je zonder een vredige acht uur slaap niet te genieten bent waardoor je vakantieplezier in het gedrang komt, zorg dan dat je accommodatie aansluit op je slaapbehoefte. Kamperen is leuk, maar kun je een plek reserveren in een rustig hoekje van de camping? Als kinderen je snel te druk zijn, kun je een adult only camping overwegen. Hetzelfde geldt voor hotels. Geef bij het boeken aan dat je een rustige kamer wilt, ver van de trappenhuizen, liften en zwembaden met animatieteams.

Spreek tijden af waarop je niet gestoord wilt worden

Op vakantie is het natuurlijk lang leve de lol, maar dat betekent niet dat je altijd maar aan moet staan. Zeker als je met meerdere reisgenoten op elkaar lip zit, is het makkelijk om je normale routine te verliezen. Hoewel aanpassen erbij hoort, is het prima om je rustmomenten af te bakenen. Wil jij voor middernacht écht op één oor liggen? Spreek dan af dat je vanaf dat moment niet gestoord wilt worden. Hetzelfde geldt voor de ochtenden. Je gaat uiteindelijk op vakantie voor je rust, toch?

Wat ook helpt om je nacht in de tent aangenamer te maken, is deze handige kampeerhack:

