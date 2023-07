Met dít trucje vermijd je de drukte op Zwarte Zaterdag

Ieder jaar rond eind juli en begin augustus is het raak: vanwege de net ingegane zomervakantie staan de snelwegen richting Zuid-Europa zaterdags bom- en bomvol. Jammer, want die urenlange files nemen toch een stukje van de voorpret weg.

Veel mensen besluiten om die reden midden in de nacht te vertrekken, in de hoop op die manier de grootste drukte te kunnen vermijden. Maar helaas, daarmee schiet je weinig op. Sterker nog: degenen die extra vroeg vertrekken, doen er vaak nog langer over dan degenen die na het ontbijt gaan rijden. Dat komt volgens Quest omdat ze achteraan in de file sluiten van vakantiegangers uit België, Luxemburg en het noorden van Frankrijk.

Rond middaguur vertrekken

Wat is dan wél wijsheid? Nou, gewoon rond het middaguur vertrekken. Niks ingewikkelds aan, wel effectief. Rond dat dagdeel zijn de meesten al verder richting het zuiden gereden, waardoor de wegen aanzienlijk rustiger zijn.

Groot pluspunt aan deze tactiek is dat je een volledige nacht hebt kunnen slapen, waardoor je een stuk uitgeruster aan de lange rit begint. Je komt dan misschien wel wat later op je bestemming aan, maar zóveel zal dat ook weer niet schelen, want anders zou je uren in de file hebben gestaan.

Niet te voorkomen

Toch is het ook met deze tactiek niet mogelijk om helemaal aan de files te ontkomen. Daarvoor is het op Zwarte Zaterdag simpelweg te druk. Wil je echt rustig op vakantie gaan, ga dan op een andere dag rijden. Op zondag of doordeweeks, bijvoorbeeld.

Dit jaar is het Zwarte Zaterdag op de Franse snelwegen op 29 juli, 5 augustus en 12 augustus. In Duitsland blijft het wat langer druk: daar geldt Zwarte Zaterdag voor de data 22 en 29 juli en 5, 12, 19 en 26 augustus.

Bron: Quest