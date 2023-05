Met handbagage op reis? Zoveel bagage mag je meenemen per vliegmaatschappij

Als je van plan bent om te vliegen met alleen handbagage is het belangrijk om van tevoren bij de vliegmaatschappij te checken hoe groot je koffer of tas mag zijn.

Formaat handbagage per vliegmaatschappij

Omdat de afmetingen per maatschappij verschillen, komt het onderstaande overzicht met handbagageregels goed van pas. De volgende regels gelden voor economy class.

KLM : maximaal 55 x 35 x 25 cm (trolley) en 40 x 30 x 15 cm (accessoire)

Transavia : maximaal 55 x 35 x 25 cm (trolley) en 40 x 30 x 20 cm (accessoire)

easyJet : maximaal 45 x 36 x 20 cm (grote accessoire)

Ryanair : maximaal 40cm x 20cm x 25 cm (accessoire)

British Airways : maximaal 56 x 45 x 25 cm (trolley) en 40 x 30 x 15 cm (accessoire)

Lufthansa : maximaal 55 x 40 x 23 cm (trolley)

Turkish Airlines : maximaal 55 x 40 x 23 cm (trolley) en 40 x 30 x 15 cm (accessoire)

Emirates: maximaal 55 x 38 x 20 cm (trolley)

KLM

Vlieg je met KLM, dan mag je twee stuks handbagage meenemen. De maatschappij staat een trolley, inclusief handgrepen en wielen, of een tas toe van maximaal 55 x 35 x 25 cm. Daarnaast mag je een accessoire meenemen, waaronder ze een kleine handtas of laptoptas verstaan, van maximaal 40 x 30 x 15 cm. De handbagage mag in totaal niet meer dan 12 kg wegen.

Transavia

Transavia heeft aan boord plek voor zeventig stuks handbagage in de bagagevakken. Daar kun je, mits er plek is, één stuk handbagage van maximaal 55 x 35 x 25 cm, zoals een rugzak of trolley, plaatsen. Ook mag je een accessoire van maximaal 40 x 30 x 20 cm meenemen. Dat is de grootte van een kleine handtas, cameratas of laptoptas. Die plaats je voor je stoel.

Je mag altijd een paraplu, wandelstok en een tas met duty free items meenemen aan boord. Bij elkaar mogen de handbagage en accessoires niet meer dan 10 kg wegen.

easyJet

De regels zijn bij easyJet beperkter dan bij andere maatschappijen. Iedereen mag gratis een klein stuk handbagage per persoon meenemen aan boord. De afmeting hiervan is maximaal 45 x 36 x 20 cm hebben, inclusief handgrepen en/of wielen, en deze moet onder de stoel voor je passen. Het gewichtslimiet is 15 kg.

Voor een grotere trolley moet je een stoel Up Front of met Extra Legroom kiezen, of een groot stuk handbagage boeken. Het is goedkoper om dit online te boeken dan bij te betalen op het vliegveld.

Ryanair

Passagiers van Ryanair mogen een kleine tas mee aan boord nemen die onder de stoel voor hen past. De afmeting hiervan is maximaal 40 x 20 x 25 cm. Het formaat van hun ‘bagagemeter’ is vergroot naar 42 x 20 x 30 cm om handbagagetassen toe te laten die groter zijn dan hun vorige toegestane handbagage afmetingen.

British Airways

Bij British Airways mogen passagiers twee stuks handbagage meenemen, vergelijkbaar met KLM en Transavia. Denk aan een trolley of tas met de maximale afmeting van 56 x 45 x 25 cm. Daarnaast is een kleine accessoire, zoals een handtas of laptoptas, met een afmeting van maximaal 40 x 30 x 15 cm toegestaan. De handbagage mag samen maximaal 23 kg wegen.

Lufthansa

Aan boord bij Lufthansa is per passagier één stuk handbagage toegestaan. De maximale afmeting hiervan is 55 x 40 x 23 cm, wat betekent dat je handbagage ter grootte van een trolley mee kunt nemen. Wil je een opvouwbare kledingtas meenemen? Dat is ook toegestaan. De afmeting hiervoor is maximaal 57 x 54 x 15 cm.

Turkish Airlines

Op vluchten van Turkish Airlines worden passagiers gevraagd om niet meer dan twee stuks handbagage mee te nemen. Daarbij houden ze een afmeting aan van uiterlijk 55 x 40 x 23 cm. Bovendien mag de bagage niet meer dan 8 kg wegen. Dat is inclusief het tweede persoonlijke item van maximaal 40 x 30 x 15 cm groot.

Emirates

Bij Emirates zijn ze kort en krachtig over hun handbagageregels. Je mag kosteloos handbagage meenemen, zolang het kleiner is dan 55 x 38 x 20 cm en de bagage niet meer dan 7 kg weegt. Duty Free‑aankopen, zoals drank, sigaretten en parfum, zijn in ‘redelijke hoeveelheden’ toegestaan voor alle klassen.

Kijk voor meer informatie op de website van de vliegtuigmaatschappij waar je je vliegticket hebt gekocht.

