Carla: 'Mijn moeder en ik zijn echt tot elkaar gekomen deze vakantie'

Sinds het overlijden van haar vader zes jaar geleden, gaat Carla (53) één keer per jaar met haar moeder (77) op vakantie. Om er even uit te zijn, maar ook om samen stil te staan bij de dingen die er écht toe doen.

Libelle samen met TUI Sensimar

Carla: “Mijn vader en moeder hebben samen de hele wereld over gereisd. Van Thailand tot Marokko, van China tot Scandinavië: ze zijn er allemaal geweest. Sinds mijn vader er niet meer is, mist mijn moeder dat enorm. Daarom gaan we één keer per jaar een week samen weg en genieten daar allebei ontzettend van.”

Een ontspannen vakantie

“Dit jaar hadden we vooral behoefte aan rust en ontspanning. We hebben allebei een heftig jaar achter de rug. Daarom boekten we dit keer een vakantie naar het vijfsterrenresort TUI Sensimar Kalliston op Kreta. Toen we ’s avonds laat op onze kamer aankwamen, stond er een lichte maaltijd voor ons klaar met warme broodjes en drinken. Er werd meteen voor ons gezorgd, super!”

Helemaal ontzorgd worden

“De rest van de vakantie verliep al net zo prettig en relaxed. We hebben musea en kerkjes bezocht, strandwandelingen gemaakt en aperitiefjes gedronken aan het zwembad. Wat mij erg heeft geraakt, is hoezeer mijn moeder en ik werden ontzorgd. We zaten op een gegeven moment op het strand en het was best warm. Op dat moment kwam er een ober met een grote tas vol ijsjes en flessen water aanlopen. Met die kleine attente dingen kwamen ze telkens zonder dat we ook maar ergens om hoefden te vragen. En zonder dat het opdringerig overkwam.”

Mooie gesprekken en helemaal tot rust komen

“Mijn moeder en ik zijn tijdens deze vakantie echt nader tot elkaar gekomen. Ik werk bijna fulltime, mijn man heeft een drukke baan en we hebben een dochter en pony’s en paarden. Echte gesprekken over onze relatie, het leven en de dood, de familie, schieten er daardoor vaak bij in. Deze reis was een mooie gelegenheid om weer even stil te staan bij de dingen die er écht toe doen en om even helemaal tot rust te komen.”

Rust, ruimte en relaxen

TUI Sensimar zijn vier- en vijfsterrenhotels aan zee. Ze zijn voorzien van een balkon of privéterras, een groot wellnesscentrum en mooie, ruime zwembaden. Het zijn Adult Only hotels waar rust, ruimte en tijd voor jezelf én elkaar voorop staan. De TUI Sensimar-hotels liggen in Egypte, Griekenland, Kroatië, Marokko, Mexico, Portugal, Spanje, Thailand, Tunesië en Kaapverdië, en op Mauritius en Cyprus.

Libelle-aanbieding

