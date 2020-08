Wandelen over de paarse heide? Dit zijn de mooiste plekken in Nederland

De afgelopen dagen was het druk met wandelaars en fietsers op de Veluwezoom rond de Posbank. Logisch, want de heide staat in bloei en dat ziet er prachtig uit. Toch zijn er nog veel meer mooie plekken in Nederland waar je kunt genieten van de paarse struiken.

De heide bloeit van half augustus tot half september. Wil je een tocht maken door de paarse velden, dan heb je dus nog een paar weken om een uitstapje te plannen. Dit zijn volgens ons de mooiste heidevelden om door te struinen.

Nou vooruit, deze plek mag gewoon niet ontbreken in het lijstje, want de heide bloeit hier momenteel prachtig paars. Bovendien is er nergens anders in Nederland een plek waar zoveel hoogteverschillen zijn per vierkante kilometer. Dat maakt de wandeling afwisselend – trappetje op, helling af, dan weer een brug over – maar ook een tikje pittig. Je weet in ieder geval zeker dat je je kuitspieren goed zult trainen.

Deze wandeling is 5 kilometer en komt langs heel veel uitkijkpunten. Hoogtepunt is uiteraard de Posbank zelf, een monument uit 1918 ter ere van de toenmalige leider van de ANWB, G.A. Pos. Op een heldere dag kun je vanaf de stenen bank zelfs de heuvels van Montferland zien liggen.

Kaapse bossen Utrecht

Midden in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug liggen de Kaapse bossen, een heuvelachtig bosgebied vol natuurschoon en cultuurhistorie. Doordat de route bijna overal verhard is en er geen drempels zijn, is deze toch ook geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

Kinderen kunnen tijdens de wandeling tamme kastanjes rapen. In de herfst barst het hier van de paddenstoelen, in alle kleuren en vormen.

Mantingerveld

Ook de provincie Drenthe heeft veel plekken waar je door de heide kunt wandelen. Bijvoorbeeld bij Mantingerveld, vlakbij Hoogeveen.

In het Mantingerveld is Natuurmonumenten bezig een groot heideveld in haar oude glorie te herstellen. Dit natuurontwikkelingsplan is Plan Goudplevier gedoopt, naar de vogel die vroeger veel in dergelijke gebieden broedde. Gelukkig kun je er nu ook al genieten van heide, jeneverbessen en heel veel eikenbomen. Die eikenbomen hebben een beschermde status gekregen, omdat ze het stuifzand tegenhouden en zo de dorpen in de omgeving beschermen tegen zand.

Nijverdal-Holten

Wie zin heeft in een langere wandeling trekt het beste de wandelschoenen aan voor een tocht van bijna 14 kilometer tussen Nijverdal en Holten. Het is soms even klimmen over de Sallandse Heuvelrug en je stapt ook over zandpaden, dus neem de tijd voor deze route.

Leuk voor vogelliefhebbers: het is de enige plek in Nederland waar korhoenders nog voorkomen.

Mookerheide

Volgens de boswachter van het Limburgse gebied de Mookerheide waan je je tijdens een wandeling hier in het buitenland. Behalve de prachtige, paarse heide heb je hier uitkijkpunten over de Maas en Cuijk.

In de Tachtigjarige Oorlog was de Mookerheide een slagveld. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er gevochten in het gebied. Inmiddels is het hier heerlijk vredig en spot je er geen soldaten meer. Wel zandhagedissen of zelfs een gladde slang…

Boswachter Hanne laat je het mooiste uitkijkpunt van Nederland zien

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Natuurmonumenten, Wandelnet. Beeld: iStock