Naar deze reisbestemming moet jij op vakantie volgens je sterrenbeeld

Het is interessant hoe de sterren kunnen bepalen welke vakantie het beste bij jou past. Dit heeft uiteraard te maken met je karaktereigenschappen.

Bovendien hebben de sterren natuurlijk het vermogen om te voorspellen wat je te wachten staat. Dit toekomstperspectief kan heel handig zijn op reis. Doe er je voordeel mee!

Waterman

20 januari t/m 10 februari

Vakantie: rondreis door de USA

Roadtrip door USA Beeld Getty Images

Als Waterman ga jij het liefst met het vliegtuig op reis. Op de camping zullen we jou niet vinden. Integendeel: als jij op vakantie gaat, dan moet het een waanzinnige reis zijn. Iets ‘simpels’ zul jij niet boeken. Ook al moet je daar iets dieper voor in de buidel tasten, dat vind je het absoluut waard. Naar Amerika vliegen en daar op een verzorgde rondreis gaan is daarom echt iets voor jou.

Vissen

19 februari t/m 20 maart

Vakantie: varen op de Middellandse zee

Varen op de Middellandse zee Beeld Getty Images

Het is niet gek natuurlijk, Vissen, dat jij met zo’n sterrenbeeld gek bent op water. Het liefst verblijf je op een bestemming dicht bij de zee. Of nog beter: op zee! Bijvoorbeeld de Middellandse. Jij wordt met je zeebenen gelukkig nooit zeeziek.

Ram

21 maart t/m 19 april

Vakantie: een trip naar IJsland

IJsland Beeld Getty Images

De Ram houdt van avontuur en spontaniteit. Zeker wanneer het op reizen aankomt. Op de bonnefooi op vakantie gaan, vind je dan ook leuk om te doen. Je bent gek op die spanning. Het liefst boek je een vakantie naar een bestemming op je bucketlist. Wat dacht je van een trip naar IJsland, Ram? Hier zul je je in ieder geval niet vervelen.

Stier

20 april t/m 20 mei

Vakantie: relaxen op Kos

Kos Beeld Getty Images

Bij de Stier is één ding zeker: die komen we niet met baggerlaarzen in de rimboe tegen. Je bent een luxepoes. Kamperen doe je niet. Het liefst zit je ergens all-inclusive. Op vakantie moet je het immers beter hebben dan thuis, nietwaar? Jouw droomreis bestaat uit zon, zee, strand en een cocktail in de hand. Wat dacht je van relaxen op het Griekse eiland Kos?

Tweelingen

21 mei t/m 20 juni

Vakantie: stedentrip naar Wenen

Wenen Beeld Getty Images

Tweelingen willen op reis actief zijn en veel van hun bestemming zien. Hun vakantie moet niet te lang duren, want Tweelingen willen ook wel altijd snel weer naar huis. Het liefst nemen ze niet teveel bagage mee. Alleen het hoognodige gaat in een rugzak of handbagagekoffertje. Ze gaan dus liever op stedentrip, dan dat ze een lange reis maken. Wat dacht je van een driedaagse stedentrip naar Wenen?

Kreeft

21 juni t/m 22 juli

Vakantie: zonnen op Tenerife

Tenerife Beeld Getty Images

Kreeft, laten we eerlijk zijn: op vakantie ben jij een beetje lui. Je wil gewoon lekker in de zon liggen en niks doen. Daar is het immers vakantie voor, toch? Je hoeft niet per se veel van je bestemming te zien als het weer maar goed is en het eten lekker. Begrijpen wij helemaal! Wat dacht je van een vakantie naar het subtropische Canarische eiland Tenerife?

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus

Vakantie: citytrip naar New York

New York Beeld Getty Images

Leeuw, jij bent niet zomaar een katachtige, jij bent een luxepoes. Niet alleen wil je naar een super chique bestemming waar alles tiptop in orde is, ook ga je het liefst naar de hipste bestemmingen. Stiekem vind je het namelijk heerlijk om over je reizen op te scheppen. Als je een jaar wat minder te besteden hebt, dan ga je liever niet op vakantie dan naar iets ‘armoedigs’. Hoteleigenaren zijn heel blij met jouw komst, want je geeft altijd royale fooi. In de sterren staat geschreven: dit jaar ga jij naar New York.

Maagd

23 augustus t/m 22 september

Vakantie: cultuur snuiven in Tunesië

Tunesië Beeld Getty Images

Maagd, jij bent een ontzettende planner. Als je op vakantie gaat, stippel je je reis en de route van tevoren heel nauwkeurig uit. Je gaat het liefst naar een bestemming om daar de cultuur te ontdekken. Je bent gek op kunst en geschiedenis. Wat dacht je van een lange week cultuur snuiven in Tunesië?

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober

Vakantie: uitwaaien op Vlieland

Vlieland Beeld Getty Images

De Weegschaal is toch zo’n makkelijke vakantieganger. Het hoeft allemaal niet luxe te zijn, dus veel kosten zul jij niet maken. Ook ver vliegen hoeft van jou niet. Jij geeft er gewoon allemaal niet zo om. Je gaat graag een paar dagen naar het Waddeneiland Vlieland, om lekker uit te waaien. Als de sfeer goed is en het weer een beetje meezit, vermaak jij je prima.

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november

Vakantie: een trip naar Marrakesh

Marrakesh Beeld Getty Images

Jij bent behoorlijk veeleisend op vakantie, Schorpioen. Jij kunt beter alleen op vakantie gaan met mensen die je heel goed kent, want het kan nog weleens op ruzie uitlopen als je reisgezelschap zich niet aan jouw wensen aanpast. Ook houd je een bucketlist bij en je weet al precies wat je volgende bestemming moet worden: Marrakesh. De 1001 nacht-sferen van deze koningsstad lijken je magisch mooi.

Boogschutter

22 november t/m 21 december

Vakantie: een rondreis op Sicilië

Sicilië Beeld Getty Images

Boogschutters blijven tijdens hun vakantie niet graag op één plek. Ze gaan zich namelijk snel vervelen en zitten niet graag stil. Als jij een Boogschutter bent, dan houd je van avontuur en ga je niet graag terug naar een bestemming waar je al geweest bent. Je wil elk jaar iets nieuws doen. Volgens de sterren is dat dit jaar een rondreis op Sicilië.

Steenbok

22 december t/m 19 januari

Vakantie: een trip naar Riga

Riga Beeld Getty Images

Oeps, jouw valkuil is echt dat je je werk niet uit je hoofd kunt zetten op vakantie. Misschien neem jij zelfs wel je laptop van werk mee op reis. Dit kun je beter niet doen, hoor! Op reis meng jij je graag helemaal in de cultuur van het land. Het liefst raak je aan de praat met de lokale bevolking. Dit jaar doe je dat als het even kan in Riga.

Als je dan toch op die prachtige bestemming bent, dan wil je natuurlijk ook wel mooie kiekjes schieten. Fotograaf Esmée Franken geeft tips voor jouw vakantiefoto’s.