Ben jij, nu de zomervakantie definitief voorbij is, op zoek naar een nieuwe vakantiebestemming om het gure herfstweer achter je te laten? Reisredacteur Nienke vloog met Corendon naar Sicilië, wat ook in oktober, november en december een populaire vakantiebestemming is.

Libelle samen met Corendon

Excursiereis

Met een zonnetje kan het kwik op dit mediterrane eiland in het najaar al snel oplopen tot een aangename 20 graden. En wat is er fijner dan in alle rust de toeristische high lights te ontdekken? Speciaal voor liefhebbers van mooie steden, kunst, lekker eten en schitterende landschappen heeft Corendon een unieke reis samengesteld met geweldige excursies die al te boeken is vanaf 179 euro per persoon inclusief vlucht, transfer en hotel met ontbijt. Kijk snel op corendon.nl/libelle voor meer informatie.