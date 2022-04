Nederlands wandelpad van 166 kilometer lang verkozen tot beste wandelroute van de Benelux Beeld Getty Images/Maskot

Trommel je wandelmaatjes maar op, want een Nederlandse wandelroute is uitgeroepen tot de beste wandelroute van de Benelux. Het Hondsrugpad in Drenthe, een wandelroute van maar liefst 166 (!) kilometer lang, ging er dit jaar met de titel vandoor.