Dit zijn ze: de fijnste Nederlandse campings van 2020

Het was even spannend, maar gelukkig mogen we deze zomer op vakantie. Voor de zekerheid blijven veel mensen dit jaar wel het liefst in Nederland. Daarom de leukste, fijnste en mooiste campings van ons land op een rijtje.

Kampeerders heb je in alle soorten en maten: van rustzoekers tot feestbeesten, van avonturiers tot gewoontedieren en van luxepoezen tot back-to-basic-liefhebbers. Gelukkig is er voor iedere soort vakantieganger een camping te vinden voor de perfecte vakantie. Startpagina maakte alvast een fijne selectie.

Deze kleinschalige en kindvriendelijke familiecamping op het erf van een geitenboerderij grenst aan het bos, en biedt verschillende accommodaties. Je mag natuurlijk met je eigen tent komen, maar je kunt ook verblijven in een finse Kota of in een wijnvat! In de bosrijke omgeving is het heerlijk wandelen en fietsen, en voor meer vertier vind je op loop- of fietsafstand zwembaden, maneges, midgetgolf en een overdekt speelparadijs. Bij Costa Kabrita vind je de perfecte combinatie van rust en vertier, voor een geslaagde vakantie voor de hele familie.

De Camphanen (Ewijk, Gelderland)

Dit jaar is reizende camping De Camphanen neergestreken in Ewijk, vlak bij Nijmegen, op een prachtig plekje aan het water. Je eigen tent of caravan kun je thuis laten, op het terrein staat een mooie verzameling vintage campers en caravans; kant-en-klaar voor een onbezorgde vakantie. Bij de foodtrucks op het terrein kun je terecht voor friet, goede koffie of een gezonde hap. Kinderen vermaken zich overdag in het water, en ‘s avonds in de kinderdisco, terwijl jij van een wijntje in de voortent geniet. De Camphanen is echt een camping voor gezelligheidsdieren, avonturiers en waterliefhebbers.

De Drie Provinciën (Een-West, Drenthe)

Rustzoekers kunnen hun hart ophalen bij camping De Drie Provinciën, prachtig gelegen op de grens tussen Groningen, Friesland en Drenthe. Zelfs wanneer alle plekken bezet zijn, heerst er een weldadige rust en ontspannen sfeer. Dit komt doordat alle kampeerplaatsen op de natuurcamping ruim van opzet en vrij gelegen zijn. Op het terrein vind je drie visvijvers, en direct aan de camping ligt een natuurreservaat voor de mooiste wandelingen en fietstochten. Let op: De Drie Provinciën biedt geen faciliteiten voor kinderen.

Minicamping Zeeuws Genieten (Waarde, Zeeland)

Deze minicamping telt slechts acht kampeerplekken, en is gevestigd op het terrein van een fruitteeltbedrijf in de polders van de Waarde. Boer Lau laat met alle plezier zien hoe de lekkerste aardbeien, kersen, frambozen en pruimen worden geteeld. Bij Iris in de eterij kun je proeven van de oogst én van heel veel ander lekkers. Op en rond de camping is ook voor kinderen van alles te beleven. Helpen in de moestuin, eieren rapen in het kippenhok of gewoon lekker buiten ravotten. Er is een speeltuin en alle ruimte om buiten te spelen. Ook is er een dierenweide waar kinderen (onder begeleiding van een volwassene) mogen aaien, knuffelen en helpen met voeren.

Camping de Ruigenhoek (Noordwijk, Zuid-Holland)

Strandliefhebbers opgelet, op camping de Ruigenhoek moet je zijn. Deze prachtige natuurcamping ligt pal aan de Waterleidingduinen, een beroemd natuurgebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Op de Ruigenhoek vind je rust, ruimte en eenvoud. Het terrein is ruim en ligt prachtig beschut tussen de bomen. Ook lekker: al het sanitair is vorig jaar compleet vernieuwd. Vanuit de Ruigenhoek ga je elke dag naar het strand, of wandel je zo de duinen in. ‘s Avonds uitblazen bij de tent en genieten van de rust en stilte. Kan niet beter, toch?

Op zoek naar meer leuke campings in Nederland? Neem dan eens een kijkje op Startpagina.nl

Of ga voor een zomer zonder zorgen en ga voor Natuurlijk Glamping:

Natuurlijk Glamping vanaf € 530 per week Boek hier

Dit artikel is in samenwerking met Startpagina tot stand gekomen. Beeld: iStock