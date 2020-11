In deze Nederlandse natuurgebieden lijkt het net alsof je in de Sahara bent

We kunnen voorlopig niet op reis, dus we gaan maar op ontdekkingstocht in ons eigen land. Gelukkig zijn hier ook een hoop prachtige natuurgebieden waar je een lange wandeling kan maken. Op deze plekken waan je jezelf voor even in de woestijn.

Kootwijkerzand

Wist je dat het grootste stuifzandgebied van West-Europa in Nederland ligt? Het Kootwijkerzand bij Kootwijk is een uniek stukje natuur op de Veluwe met 700 hectare aan stuifzand. Dit gebied is een must see in Nederland.