De overheid raadt reizen naar het buitenland voorlopig nog af. Gelukkig kent ons land twaalf prachtige provincies. Geen idee aan welke je eens een bezoek moet brengen? Laat je – lekker avontuurlijk – voor je volgende vakantiebestemming eens leiden door je sterrenbeeld.

Wordt het vamos a la playa of toch een mini-roadtrip langs de hunebedden?

Deze provincie past het beste bij jouw sterrenbeeld.

Je bent avontuurlijk en onafhankelijk. Als het kan, ga je er meteen op uit. De provincie Drenthe past daarom heel goed bij jou. Je vindt er verschillende historische dorpjes en zit dichtbij de Duitse grens. Zo heb je toch nog een beetje dat buitenlandgevoel. Boek een hotel of Airbnb in Emmen, de grootste stad van de provincie, en maak een wandeling door de prachtige binnenstad. Op zoek naar meer avontuur? Huur dan een fiets en bezoek Coevorden, Dwingeloo of Orvelte. In dit laatste dorp mag je trouwens níet met de auto komen.

De afstanden tussen Drenthe en deze historische dorpjes liggen tussen de 20 en 50 kilometer fietsen.

De Stier is koppig en houdt graag vast aan het bekende: juist leuk om nu iets nieuws te ondernemen. Boek eens geen hotel of bed & breakfast, maar ga een week of weekendje kamperen op de Veluwe. Laat alles wat je kent los en treed (waar dat mag) buiten de gebaande paden. Ontdek prachtige fiets- en wandeltochten met prachtige bossen, wilde dieren en zacht stromende beekjes.

Heb je tijdens de week behoefte aan wat meer mensen om je heen? Dichtbij de Veluwe ligt de gezellige stad Arnhem, ook de hoofdstad van provincie Gelderland. Naast historische punten zijn er mooie stadsparken en genoeg lekkere restaurantjes en terrasjes. Genoeg te beleven dus.

Als dit je sterrenbeeld is, trek je graag de wijde wereld in om te zien wat deze je kan brengen. Je houdt van uitdaging, maar moet ook niet teveel hooi op je vork nemen. Friesland heeft alles wat je zoekt. Er is genoeg te zien, er zijn voldoende uitvalswegen en je kunt spontaan een dag of twee naar een Waddeneiland. Boek een accommodatie in Harlingen. Vanuit die plaats kun je gemakkelijk naar een van de Waddeneilanden, maar je kunt er ook voor kiezen om een paar mooie steden dorpen in de buurt te bezoeken. Denk aan Dokkum (51 kilometer fietsen), Makkum (16 kilometer fietsen) of Bolsward (20 kilometer fietsen).

Mag het wel wat spannender en actiever? Dan kun je altijd nog de alternatieve Elfstedentocht doen, een fietsroute van ruim 200 kilometer. Tip: neem de tijd.

Kreeft

Je vindt veiligheid prettig, maar bent ook niet vies van een beetje avontuur. Jij kunt daarom het beste op vakantie gaan naar Flevoland. Dit is de jongste provincie van Nederland, maar zeker niet de saaiste. Zo heeft vissersdorp Urk zelfs een eigen televisieprogramma. Kies een accommodatie in Lelystad. Hier heb je zowel water als bos, dus je kunt kiezen of je bij de gezellige haven wilt verblijven of liever de rust zoekt tussen de bomen. In de buurt van Lelystad vind je verder nog Biddinghuizen (22 kilometer fietsen), Tollebeek (35 kilometer fietsen) en Swifterbant (16 kilometer fietsen).

Leeuw

Je bent op zoek naar avontuur en sociaal contact. Noord-Holland past daar goed bij. Je vindt in deze provincie grote steden als Amsterdam, Haarlem en Alkmaar, maar er zijn ook genoeg gezellige dorpen. Denk aan Naarden, Volendam en de Zaanse Schans. Tip: boek een verblijfplaats in Haarlem en struin op je gemak door de prachtige binnenstad. Vanuit deze stad kun je prima naar Naarden fietsen, je doet er wel een kleine 43 kilometer over. Volendam ligt op 40 kilometer fietsen van Haarlem, de Zaanse Schans slechts 20 kilometer fietsen.

Maagd

De Maagd trekt zich soms te veel dingen aan, wat kan zorgen voor stress. Zeeland is de perfecte vakantiebestemming om tot rust te komen en uit te waaien langs het strand. Boek een fijn hotel met zeezicht en je voelt de stress zo wegebben. Vlissingen is hiervoor een goede optie: aan de boulevard vind je meerdere hotels en restaurants om op adem te komen. En er zijn veel kunstroutes die je te voet of met de fiets kunt doen.

Bij slecht weer zijn er genoeg interessante musea in de buurt. Je hoeft je dus ook met regen niet te vervelen.

Weegschaal

Als Weegschaal ben je dol op plezier, kunst en cultuur. Brabant ga je helemaal geweldig vinden. Deze provincie barst van plezier en gezelligheid en heeft prachtige musea waar je kunst en cultuur kunt snuiven. Verlaat je comfortzone en spreek eens wat mensen aan op straat: je zult zien dat je hier de meest gezellige gesprekken mee kunt hebben. In Brabant maak je vrienden voor het leven en je komt gegarandeerd met prachtige herinneringen weer thuis.

Ook voor actievere Weegschalen is Brabant een goede vakantiebestemming: in de Loonse en Drunense duinen kun je heerlijk wandelen en fietsen. Wie weet wordt deze vakantie wel een jaarlijks uitje.

Schorpioen

De Schorpioen trekt de aandacht en staat graag in het middelpunt. Is er een betere vakantiebestemming voor de Schorpioen dan Utrecht, het middelpunt van Nederland? In deze bruisende stad voel je je al snel helemaal thuis. Boek je een luxe hotel in het centrum waar je comfortabel kunt ontsnappen aan het dagelijkse leven, dan is deze vakantie sowieso een succes.

Alleen reizen is voor de Schorpioen een prima idee. Zo hoef je je niet aan te passen aan anderen en kun je helemaal doen wat jij zelf wilt.

Boogschutter

Boogschutters houden er niet van om op vakantie op één plek te blijven zitten. Een rondreis door het prachtige Limburg past bij je. Je kunt hier op avontuur en je eigen pad volgen. Bezoek bijvoorbeeld de prachtige stad Maastricht of het wat kleinere Roermond. Je zult zien dat beide steden een heel andere sfeer met zich meebrengen. Perfect voor een veelzijdig sterrenbeeld als de Boogschutter.

Ook aan natuur hoeft het je hier aan niets te ontbreken. Limburg kent prachtige fiets- en wandelroutes door verschillende landschappen.

Steenbok

Je hebt een actieve geest en duikt graag ergens met volle overtuiging in. Een vakantie waarbij elke dag anders is, is voor jou een brug te ver. Liever geniet jij van één doel. Jouw bestemming: Overijssel. Je vindt hier rust en ruimte, maar ook vermaak. Boek een hotelkamer of huisje in Hengelo. Je hebt dan Enschede en Oldenzaal naast de deur, maar zit ook in een groen en rustig gebied. Tip: bezoek Ootmarsum (23 kilometer fietsen) of Losser (19 kilometer fietsen).

Waterman

Je wilt je eigen weg volgen en houdt ook van nieuwe dingen. Groningen sluit daar als vakantiebestemming goed bij aan. Bekend is natuurlijk de stad Groningen, maar wist je dat deze provincie ook prachtige dorpen kent? Denk aan Appingedam (26 kilometer fietsen), Onderdendam (16 kilometer fietsen) en Warffum (23 kilometer fietsen). Iets verder weg vind je Lauwersoog, vanaf daar heb je prachtig uitzicht over het waddengebied (41 kilometer fietsen vanaf Groningen). Laat de provincie even op je inwerken en bepaal zelf welke kant je op gaat.

Vissen

Als Vissen ben je leergierig en – geen grap – dol op water. De ideale bestemming in Nederland is dan ook Zuid-Holland. In deze provincie vind je prachtige steden met veel historie en prachtige musea. Vanuit je verblijf in de stad zit je bovendien zó een dagje op het strand. Hier hoeft het niet eens mooi weer voor te zijn, want jij vindt het ook prima om eens flink uit te waaien

Een goed idee is om ’s ochtends een uitje naar een museum te plannen en de kennis die je daar op doet te laten bezinken aan het strand. Zo combineer je je leergierigheid met je liefde voor water en heb je gegarandeerd een topdag.

Alle (fiets)afstanden zijn gemeten via Google Maps.

Tekst: Julie Smits en Naomi Griep. Bronnen: mooistedorpjes.nl, allesterrenbeelden.nl, mediumchat.nl. Beeld: Shutterstock