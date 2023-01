Niet meer voor paar tientjes naar Barcelona: vliegen in Europa wordt fors duurder

Dit blijkt uit onderzoek van ABN Amro.

Elk jaar een stijging

Hoe verder je vlucht (binnen Europa), hoe duurder het wordt. Zo zal een retourtje Athene minimaal 57 euro in prijs stijgen straks. Nu kun je nog voor een paar tientjes ergens heen vliegen omdat luchtvaartmaatschappijen nauwelijks hoeven te betalen voor hun CO2-uitstoot. De Europese Unie heeft echter besloten dat volgend jaar 25 procent minder uitstootrechten worden weggegeven, het jaar daarop nóg minder en in 2026 moeten alle uitstootrechten gekocht worden. Hierdoor stijgen tickets gemiddeld 20 tot 30 euro. Ook dit jaar ga je al iets merken van een prijsstijging, want de belasting op een ticket is dit jaar ruim 26 euro.

Leuke alternatieven

Er zit natuurlijk ook een voordeel aan de prijsstijging en dat is dat mensen er waarschijnlijk voor zullen kiezen om iets minder vaak het vliegtuig te pakken en in plaats daarvan met de auto, bus of trein naar hun bestemming reizen. Dat is natuurlijk veel beter voor het milieu. En geloof ons: er zijn genoeg leuke alternatieven. Zo gaat er bijvoorbeeld vanaf mei een nieuwe nachttrein naar Berlijn met meerdere tussenstops in Berlijn. In deze trein betaal je 49 euro voor een zitplek en 79 euro voor een ligplek. Voor een soortgelijk bedrag kun je ook met de trein naar Londen reizen. En wist je dat je via TUI ook nachttreinen kunt boeken naar Kopenhagen, Praag, Wenen, Venetië, Milaan en Florence? Genoeg keuze, dus!

Bron: AD