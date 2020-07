Kampeervakantie gepland? Dít mag je niet vergeten als je gaat kamperen

Of je nu een groentje bent of een ervaren kampeerder, een steuntje in de rug met inpakken is altijd handig. Déze dingen mag je in ieder geval niet vergeten.

Tent

Als je met een tent, caravan of vouwwagen op reis gaat, is het natuurlijk belangrijk om alle onderdelen en materialen mee te nemen. Het klinkt logisch, maar toch wordt er vaak een klein, maar belangrijk onderdeel vergeten en dat zou toch wel zuur zijn.

Tent (zowel de binnen- als de buitentent)

Haringen

Hamer

Waterdicht grondzeil

Scheerlijnen

Luifel

Klein schepje

(Zak)lamp

Luchtbed / matje

Luchtpomp

Dekbed of slaapzak

Extra lakens

Kussens

Tafel

Stoelen