Het magische Noorderlicht is iets waar menig toerist met liefde uren voor wil reizen. Maar wist je dat dit adembenemende spektakel ook regelmatig in Nederland te zien is? Wij leggen je uit hoe dat komt en waar je het Noorderlicht in Nederland kunt zien.

Het Noorderlicht, ook wel Poollicht, ontstaat als elektrisch geladen deeltjes in de atmosfeer terecht komen. Deze geladen deeltjes razen met snelheden van 300 tot 700 kilometer per seconde door de ruimte. Als ze met die snelheid in de atmosfeer van de aarde, ofwel de dampring, terechtkomen, botsen ze met zuurstof- en stikstofdeeltjes die in onze lucht hangen. Bij zo’n botsing komt energie vrij, wat zorgt voor een kleurrijke gloed in de lucht. Dat gebeurt op zo’n 80 tot 1000 kilometer hoogte van ons.

Vanwege het magnetische veld dat onze aarde omringt, worden die elektrisch geladen deeltjes vooral naar de Noord- en Zuidpool getrokken. Daarom is vooral op die plekken het Noorder- of dus het minder bekende Zuiderlicht te zien.

Maar is er dan wel eens Noorderlicht in Nederland? Dat is er zeker. Maar dat hangt af van hoe sterk het Noorderlicht is. En die sterkte heeft alles te maken met de hoeveelheid geladen deeltjes die onze dampkring bestormen en de snelheid daarvan.

Zonnestorm

Bij een zogeheten zonnestorm, komen er meer deeltjes op de aarde af. Zo’n zonnestorm is een kleine uitbarsting aan het oppervlak van de zon. Dit gebeurt over het algemeen eens in de vier jaar. Een zonnestorm kondigt zich aan met een paar donkere vlekjes op de zon, zoals we dit ook zagen in november van vorig jaar.

Op de zon is een enorme zonnevlek te zien. Mocht het de komende tijd tot uitbarstingen komen, dan is er wellicht kans op noorderlicht. https://t.co/xbd8z2qt5w #zon #zonnevlek #noorderlicht pic.twitter.com/Ndq7C5EGWR — Weer.nl (@Talpaweer) November 9, 2020

Gevaarlijk?

Een zonnestorm klinkt gevaarlijk, maar dat is het niet. Slechts eens in de 150 jaar vindt een gevaarlijke zonnestorm plaats. Zoals in 1921, toen er over heel de wereld oncontroleerbare branden woedden dankzij de zonnestorm die op de dampkring van de aarde beukte. De zonnestorm was toen zelfs zo hevig, dat in Los Angeles en dichtbij de evenaar het Noorderlicht zichtbaar werd.

Noorden van Nederland

Zo’n heftige zonnestorm is sindsdien niet voorgekomen. Maar gelukkig zit Nederland nog nét dicht genoeg bij het Noorden om af en toe toch een glimp op te vangen van het Noorderlicht als een zonnestorm zich voordoet. Vooral het noorden van Nederland mag zich gelukkig prijzen. In Noord-Holland, Groningen en op de Waddeneilanden is het Poollicht met enige regelmaat te zien.

Donker

Wil je het Noorderlicht zelf ook eens zien? Zorg dan dat je goed in de gaten houdt of er zonnestormen verwacht worden. Wanneer dit het geval is, kun je het best een zo donker mogelijke plek in het noorden van Nederland opzoeken. Wanneer er andere lichtbronnen aanwezig zijn, is de kans dat je het Noorderlicht ziet maar klein. Zo is de kans groter dat je het groene of rode licht ziet dansen bij nieuwe maan, omdat er dan minder licht is. Ga naar een donker strand waar geen lampen zijn als je het spektakel mee wilt maken. Kun je het dan nog niet zien? Pak dan eens je fotocamera erbij. Soms is het Noorderlicht niet goed zichtbaar met het blote oog, maar wel met je camera. We spreken dan van fotografisch Noorderlicht.

Afgelopen jaren

De afgelopen jaren heeft het licht zich veel laten zien in ons land. In 2015 deelden we al eens wat prachtige foto’s van Nederlanders die het vast wisten te leggen. Ook in 2018 dansten de geladen deeltjes nog eens boven Nederland en in 2020 kwam het zelfs een paar keer achter elkaar voor. Weervrouw Helga van Leur had het geluk om op zo’n moment nét op de Waddeneilanden te zijn. Op Twitter deelde zij wat zij zag.

(Fotografisch) #poollicht zichtbaar vanaf Terschelling in nacht van vr op za. ✨

En dan te bedenken dat ik daar toevallig was voor @Springtij en mij heb vergaapt aan de absurd heldere sterrenhemel. Maar niet wist (of zag) dat dit er ook was 🤯#AuroraBorealis

📷 @kamstra_raymond pic.twitter.com/oRlpAihSMm — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) September 27, 2020

🌌 Zoals verwacht is afgelopen nacht #poollicht gespot in Noord-Nederland! Erg zonde dat er zoveel wolken waren, want de hoeveelheid ‘groen’ was fors voor Nederlandse begrippen.. #noorderlicht

Deze foto’s zijn gemaakt op Terschelling, door @kamstra_raymond pic.twitter.com/g109lWY2eU — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) October 25, 2020

Reisvlogger Bonnie reisde al eens af naar Noorwegen om het bijzondere spektakel te zien. En daar schoot zij een aantal prachtige beelden van.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weeronline. Beeld: Getty Images.