Nostalgisch uitje: in Parijs waan je jezelf een dag in de wereld van ‘Friends’

Altijd al gedroomd van een kopje koffie drinken bij Central Perk? Dan is dit nostalgische uitje iets voor jou.

Wandelen op set

Tijdens de tentoonstelling loop je rond over de set van Friends. Dat betekent dat je naast een bezoek aan Central Perk ook een foto kunt maken op de iconische bank van Joey en Chandler en kan aanschuiven in het paarse appartement van Monica. Verder worden er ook een hoop kostuums en accessoires tentoongesteld. Denk aan Hugsy (de favoriete knuffel van Joey) of de kalkoen die Chandler op z’n hoofd zette om het goed te maken met Monica.

Tickets

De tentoonstelling is te zien in de Paris Expo aan Porte de Versailles van 21 november tot en met 22 januari 2023. Tickets zijn vanaf woensdag 21 september om 09.00 uur te koop via hun website vanaf 25 euro. Schrijf jezelf via deze link in voor de wachtlijst. Zo krijg je toegang tot exclusieve informatie over de start van de ticketverkoop.

Over ‘Friends’

Friends is een serie over een groep van zes vrienden: Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani en Phoebe Buffay. Alle zes wonen en werken ze in Manhattan, New York. De serie is gemaakt door David Crane en Marta Kauffman en werd uitgezonden tussen 1994 en 2004.

Bron: Flair