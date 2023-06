Oh nee! Reizen met stads- of streekbus wordt volgend jaar een stuk duurder

Benzine, boodschappen, energie: alles wordt duurder in Nederland en helaas geldt dat ook voor het openbaar vervoer. Elk jaar berekent het samenwerkingsverband, waarin alle provincies vertegenwoordigd zijn, met welke kostenstijging de ov-bedrijven te maken krijgen. Daarop baseren ze de nieuwe openbaar vervoersprijzen.

Nieuwe ov-prijzen

De verwachting is dat de kaartjes en abonnementen voor stads- en streekvervoer in 2024 maar liefst 11,3% duurder worden. Dat bevestigt DOVA, de club van decentrale ov-autoriteiten, aan RTL Nieuws.

Zo’n prijsverandering is op zich niks nieuws. Er zijn afspraken gemaakt en daarin staat dat de prijzen jaarlijks worden aangepast aan de Landelijke Tariefindex (LTI) die het samenwerkingsverband berekend. Alleen zijn de brandstofkosten, loonkosten en andere kosten voor ov-bedrijven zó hard gestegen, dat dit voor extra hoge prijzen zorgt.

Prijzen stads- of streekbus vliegen omhoog

Eerder dit jaar werden de prijzen al opgehoogd met 7,24%. Volgend jaar komt daar waarschijnlijk dus nog 11,3% bovenop. Dat betekent dat in slechts twee jaar tijd stijgen de prijzen voor het regionale ov met ruim 19% zijn gestegen.

Die prijsstijging is vooral vervelend omdat er ook al ontzettend veel buslijnen zijn verdwenen. Het wordt hierdoor moeilijker én duurder om ergens te komen.

Advies geven

Eind dit jaar kunnen onder meer consumentenorganisaties controleren of de LTI wel goed is berekend. Zo niet, dan kunnen zij advies geven aan provincies om zelf wat van de kosten op te hoesten. Dit advies is niet bindend, dus of dat lukt is nog even afwachten.

Bron: DOVA, RTL Nieuws