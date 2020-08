Vanaf oktober reis je in 4 uur van Amsterdam naar hartje Londen

Altijd al de Big Ben willen zien en zie je shoppen in Oxford Street ook wel zitten? Dan kun je vanaf oktober het beste met trein gaan. Je bent namelijk al in 4 uur in het centrum van Londen.

Met het vliegtuig ben je misschien binnen een uur al in Londen, maar vanwege de reis naar het vliegveld, de wachttijd op het vliegveld en de tijd om van het vliegveld in de stad te komen, ben je uiteindelijk langer onderweg dan met de trein.

Corona

Vanaf 26 oktober gaat er hogesnelheidstrein rechtstreeks van het centrum van Amsterdam en Rotterdam naar hartje Londen. Eigenlijk zou dit eerder dit jaar al mogelijk zijn, maar vanwege corona duurde het wat langer. Dat maken de NS en Eurostar maandag bekend.

46 euro

Vanuit Amsterdam doe je er 4 uur en 9 minuten over. Reizigers uit Rotterdam doen er sneller over: hun reis duurt 3 uur en 29 minuten. Tickets voor de trein zijn te koop vanaf 1 september. De prijzen kunnen per rit verschillen, maar voor 46 euro kun je al in Londen zitten (enkele reis). Uiteraard hebben vroege boekers de meeste kans op scherp geprijsde tickets. Je kunt je reis al zes maanden van tevoren boeken.

Onzekere tijden

Vanwege corona geldt dat alle tickets tot veertien dagen voor vertrek kosteloos gewijzigd kunnen worden. Deze flexibiliteit, die van toepassing is op alle boekingen tot 31 december 2020, is geldig voor alle reisdata die beschikbaar zijn op het moment van aankoop.

Vanwege het coronavirus moeten reizigers een mondkapje dragen. Ook zal de trein extra grondig worden schoongemaakt.

Bron: NS. Beeld: iStock