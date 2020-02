Onderzoek: dít blijken onze grootste reisangsten te zijn

Iedereen heeft wel reisangsten: een vliegtuig dat neerstort, vogelspinnen in een tropisch land of het krijgen van een voedselvergiftiging. Dit zijn de 3 meest voorkomende angsten op reis.

Uit onderzoek van Global Rescue blijkt dat maar liefst 87% van de reizigers ergens bang voor is op reis. De 3 meest voorkomende angsten: 69% is bang voor criminaliteit, 67% is bang voor zijn gezondheid of andere medische kwesties en 41% vreest voor terrorisme.

Advertentie

Reisangsten voor bepaalde landen

Er is ook gekeken naar de reisgebieden waar reizigers de meeste angsten ervaarden, namelijk: Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. In Europa ervaren reizigers de minste angsten. In 2018 was dat overigens wel anders. Toen stond Europa in de top 3 met plekken waar reizigers de meeste reisangsten ervaarden. Dan Richards, CEO van The Global Research zegt hierover: “Mensen worden vaak het diepst geraakt door beangstigende gebeurtenissen die de meeste media-aandacht krijgen.” Denk hierbij aan de aanslagen in Parijs of Brussel.

Inlezen en voorbereiden

Toch weerhoudt het er reizigers niet van om op vakantie te gaan. 96% gaf aan toch een vakantie te boeken ondanks dat ze bang zijn. De helft van de respondenten zorgt er wel voor dat ze zich inlezen voordat ze een reis boeken. Een kwart bereidt zich voor op een gevaarlijke situatie en 10% is bereid om de bestemming te wijzigen als er iets gevaarlijks in het land plaatsvindt.

Je kunt natuurlijk ook lekker veilig op vakantie in eigen land. Reisvlogger Bonnie neemt je mee naar een weekendje Vlieland:

Zin in een citytrip? Boek 4 dagen Krakau:

4 dagen naar Krakau vanaf € 249,- p.p. BEKIJK

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Bnnvara. Beeld: iStock