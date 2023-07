Ontdek de Eolische eilanden

Iets ten noorden van Sicilië liggen de Eolische eilanden. Zeven stuks met elk een eigen, authentieke sfeer. Van Lipari met zijn twaalf vulkanen tot het mini-eilandje Alicudi.

Lipari

Het avontuur begint in de haven van Milazzo, zo’n dertig kilometer ten westen van Messina, waar de boten vertrekken. Bijna allemaal maken ze een eerste stop op het eiland Lipari, ook wel de grote zus van het gezin van zeven genoemd (37 km2). Het is ook het meest levendige eiland, zeker buiten het hoogseizoen. Vanuit Milazzo doet de aliscaffo (snelle vleugelboot) er een uur over. Voor wie van plan is maar een paar uur op Lipari te blijven, zorg ervoor dat je de citroengranita van Pasticceria D’Ambra niet misloopt! Niet zo’n waterig exemplaar, maar een romige sorbet gemaakt met Siciliaanse citroenen (Via Salita San Giuseppe 5, Piazza di Marina Corta). Voor de lunch reserveer je een tafel bij het beroemde visrestaurant Da Filippino (filippino.it).

Ze serveren er dieprode garnaaltjes die even kort gebakken zijn in een scheutje lokale Malvasia (een intense en zoete Marsala-achtige wijn). Het restaurant heeft een lange historie. Wat in 1910 begon als een eenvoudige trattoria, groeide in de jaren vijftig uit tot de hang-out van filmsterren Anna Magnani en Ingrid Bergman. Zij kwamen hier eten tijdens de opnames van de films Vulcano en Stromboli. Hier werd Bergman verliefd op haar regisseur Robberto Rosselini.

Blijf je de avond op Lipari, dan is wijnbar en osteria San Bartolo een leuk adres. De eigenaren hebben eigen wijngaarden op het eiland en schenken natuurwijn. (sanbartolovineriaedispensa.com)

Geen tijd voor een lange lunch en wordt het toch een broodje mee op de boot, haal dat broodje dan vooral bij Enopaninoteca Gilberto e Vera in de hoofdstraat bij de haven. Geweldige panini gemaakt met een glimlach, en dat is niet altijd vanzelfsprekend op toeristenplekken als deze. (Via Giuseppe Garibaldi 22)

Vulcano en Stromboli

Dit zijn de twee eilanden voor mensen die gefascineerd zijn door dode en levende vulkanen en geen last hebben van de zwavellucht. Vulcano is maar tien minuten varen vanuit de haven van Lipari en bestaat uit een aantal vulkanen waarvan de laatste zich in 1890 heeft laten horen. De kans op een uitbarsting is klein en het eiland is vooral geliefd als kuuroord. Je kunt er dompelen in zwavelbaden en modderbaden, zoals het publieke bad in Porto Levante. Stromboli ligt wat verder weg (1,5 uur varen van Vulcano) en is een levende vulkaan die nog altijd rommelt. Er hangt bijna altijd wel een rookpluim boven en er stroomt regelmatig hete lava uit de krater. Behoorlijk spectaculair, zeker als je een wandeling naar de top maakt en het gedonder en geraas van dichtbij meemaakt. Deze excursie maak je met een ervaren gids en kun je het best vooraf reserveren. Beide eilanden zijn prima als dagtocht te bezoeken vanaf Lipari. (magmatrek.it)

Wandeltip Ontdek de prachtige Eolische eilanden te voet. Nesos organiseert wandeltochten van een paar uur of meerdaags op alle eilanden van de archipel.

nesos.org

Panarea en Salina

Onderweg naar Stromboli passeer je Panarea. Het kleinste eiland van de archipel, maar adel en jetset weten het feilloos te vinden. Juwelenkoning Bulgari liet er een zomerhuis bouwen en het schijnt dat Giorgio Armani er graag voor anker gaat omdat je vanuit de haven zo’n prachtig zicht hebt op de gloeiende krater van Stromboli. Het favoriete logeeradres op het eiland is Raya. Alle kamers hebben er zeezicht en zijn prijzig. Maar het is de moeite waard om bij zonsondergang op het terras van Raya een aperitivo te drinken. Als je geluk hebt, zie je Stromboli vuurspuwen aan de overkant. (hotelraya.it)

Een goed adres voor verse vis is Trattoria Da Francesco waar ze trouwens ook een aantal betaalbare hotelkamers hebben. (dafrancescopanarea.com)

Van Panarea gaat er in het zomerseizoen een rechtstreekse boot naar Salina (45 minuten). Salina is met 28 km2 het tweede eiland van de archipel en beroemd om de wijngaarden waar de Malvasia-druif groeit. Maar de meeste toeristen komen hier om de plekken te bezoeken waar de film Il Postino is opgenomen. Salina is hét eiland om wat langer te blijven voor een paar dagen strand. Huur een Vespa om de verschillende baaitjes en zandstranden te ontdekken. Beroemd voor de lunch is Da Alfredo in de haven van Santa Marina. Italianen komen van heinde en verre om de pane cunzato te proeven, een rond brood belegd als een pizza met tomaten, kappertjes, olijven, gegrilde groenten, tonijn en kaas.

Filicudi en Alicudi

Op het afgelegen Filicudi lijken vooral Italianen vakantie te vieren.

Er zijn weinig hotels, een handjevol B&B’s en het leven speelt zich af in privéhuizen (waarvan er steeds meer te huur zijn). ’s Ochtends komt iedereen elkaar tegen in de enige bar op het eiland voor koffie en zoete broodjes en zwoele zomeravonden breng je door op het terras van visrestaurant La Sirena. Een heerlijk eiland onder de radar.

Alicudi is het kleinste en meest afgelegen eiland van de archipel en voelt als het einde van de wereld. Het heeft een oppervlakte van 5,2 km2 en er wonen nauwelijks meer dan honderd mensen.

Wegen zijn er niet en om bij je huis te komen huur je een muilezel die je koffer draagt. Maak een korte stop bij de enige kruidenier op het eiland voor proviand, want eenmaal boven wil je niet het zout vergeten zijn. Het ‘grote toerisme’, zoals de naburige eilanden Vulcano en Stromboli dat kennen, is op Alicudi dus uitgebleven. Een dag is genoeg om het hele eiland te zien, dus het is hier vooral heerlijk nietsdoen. Er is een bar bij de haven en er zijn wat rotsenstrandjes. Na een paar dagen zalige verveling neem je de boot terug naar Milazzo.

Blijven slapen

Lipari

Villa Paradiso

Geweldige appartementen buiten het stadje. Met uitzicht op de Etna en buureiland Vulcano.

villa-paradiso-sicily.com/apartments Geweldige appartementen buiten het stadje. Met uitzicht op de Etna en buureiland Vulcano.

Salina

Locanda del postino

Een kleine herberg in Pollara waar grote delen van Il Postino werden opgenomen.

lalocandadelpostino.it Een kleine herberg in Pollara waar grote delen van Il Postino werden opgenomen.

La Praia di Rinella

Heerlijk vakantiehuis direct aan het strand van Rinella.

lapraiadirinella.it Heerlijk vakantiehuis direct aan het strand van Rinella.

Alicudi

Gil’s Dream

De Duitse Michaela Rasp (57) trouwde een eilander, woont al 23 jaar op Alicudi en verhuurt tien huizen.

gilsdream.it De Duitse Michaela Rasp (57) trouwde een eilander, woont al 23 jaar op Alicudi en verhuurt tien huizen.

Fotografie: AWL, Getty Images, Image Select, Sanne Tulp, Shutterstock | Styling: Ilona Jongepier | Haar & make-up: Severine van Donkelaar