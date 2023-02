Ontdek de geheime plekken van de Costa Brava

De Costa Brava is méér dan zon, zee en sangría. En kom je er in de lente of herfst, dan is het er heerlijk rustig. Alle tijd en ruimte om de kust en het achterland te ontdekken.

Chris Muyres Caroline Coehorst

De Costa Brava heeft een grillige groene kustlijn met zowel verscholen baaien als populaire stranden zoals Roses en Lloret de Mar. Het achterland, uitlopend naar de Pyreneeën, is al even afwisselend. Behalve de levendige stad Girona liggen hier tal van middeleeuwse dorpjes en bijzondere natuurgebieden om te ontdekken. Buiten het hoogseizoen kun je ontspannen de hele streek doorkruisen, zonder files op de smalle wegen. Van het prachtige strand van Tamariu tot het Dalí Museum in Figueres, het middeleeuwse vestingdorp Besalú, de charmante winkelstraten van Girona en het vulkanische wandelgebied La Garrotxa.

Mooi Girona

De combinatie van mooie winkelstraten, historische schoonheid en goede horeca maakt Girona tot een geliefde (dag)bestemming. Daar is op ingespeeld met een paar grote parkeerplaatsen. Van daaraf loop je via de brug over de Onyar rechtstreeks het oude centrum in. De rode ijzeren brug die je dan verderop ziet liggen is van Gustave Eiffel. De kathedraal met de beroemde negentig trappen ervoor is letterlijk en figuurlijk een van de hoogtepunten van de stad. Vlakbij zijn de Arabische Baden uit de twaalfde eeuw, ook zeer bijzonder om te bezoeken. Nog een aanrader is een wandeling over de stadsmuren.

En als je veel fietsers en wielrenners in de stad tegenkomt kan dat kloppen, want Girona is populair als uitvalsbasis bij fietsliefhebbers. Vooral bij fietscafé La Fabrica staan rond lunchtijd veel tweewielers, maar ook als niet-fietser is dit een leuke plek om te lunchen. Steek de Eiffel-brug ook zeker even over, al is het alleen voor ijssalon Rocambolesc pal aan de overkant. De man hierachter is Jordi Roca, de toetjeschef van driesterrenrestaurant El Celler de Can Roca, elders in Girona. Aan deze kant van de rivier zijn trouwens ook nog een paar leuke winkelstraten.

Paradijselijk

Omdat de aantrekkelijke zandstranden van de Costa Brava voor een groot deel achter ruig laaggebergte liggen, is ’s zomers de kust vaak lastig te bereiken. Zo leidt er maar één smalle haarspeldbochtenweg naar het witte dorp Cadaqués, waar Dalí zijn atelier had. In de zomer staat daar een lange file, en dan moet je bij aankomst nog maar hopen dat je je auto kwijt kunt op de centrale parkeerplaats. Als dat lukt en je flaneert over de boulevard langs het kleine strand, dan begrijp je wel meteen waarom iedereen hiernaartoe wil. De plaats is van een surrealistische schoonheid, net als nóg intiemere baaidorpjes als Tamariu, Llafranc en Calella de Palafrugell. Deze oude vissersplaatsen zijn klein gebleven omdat er simpelweg geen ruimte is voor uitbreiding door de kliffen waar ze tegenaan liggen. Die kliffen zijn overgroeid met pijnbomen en tamarisken (vandaar de naam Tamariu), wat de baaien een extra paradijselijke sfeer geeft. De meeste vissers hebben hier hun huis overigens allang verkocht aan rijke stedelingen die er vakantiehuizen van maakten. In Llafranc is dat goed te zien. Alles is er tiptop opgeknapt en aan de strandboulevard ligt een rijtje chique restaurants. Het beste restaurant, Casamar, ligt wat hoger in het dorp met uitzicht over de baai.

Eten & drinken

La Fabrica

Uitstekende biologische ­lunchgerechten.

Carrer de la Llebre 3, Girona lafabricagirona.com

Rocambolesc

Voor driesterrenijs en -chocolade.

Carrer de Santa Clara 50, Girona rocambolesc.com/en/

Castell de Besalú

Met een grote terrastuin met uitzicht.

Carrer el Pont 2, Besalú

L’Hostalet

Traditioneel restaurant met lokale gerechten.

Carrer de Vic 18, Els Hostalets d’en Bas restaurantlhostalet.com

Hostal Empúries

Aan het strand buiten het stadje.

Platja Portitxol z/n, L’Escala hostalempuries.com

Restaurant Hotel Duran

Prachtig klassiek restaurant.

Calle Lasauca 5, Figueres restauranthotelduran.com

Can Rafa

Aan de boulevard waar je lekkere paella kunt eten.

Plaça del Passeig 7, Cadaqués martinfaixo.com/en/can-rafa.html

El Viatge

Voor een fijne lunch op een mooie locatie.

Plaça del Dr. Pont 5, Cadaqués elviatgecadaques.com

Celler Mas Llunes

Wijnhuis waar je Catalaanse ­wijnen kunt proeven.

Ctra. De Vilajuïga z/n, Garriguella masllunes.es

Kustpad

Als je niet hoogzomer hiernaartoe gaat, maar in een wat koelere periode, is het een stuk rustiger. Ander voordeel is dat je dan veel relaxter stukken van de spectaculaire Camino de Ronda kunt lopen, het kustpad dat voor de douane werd aangelegd om smokkelaars beter te kunnen ­spotten. Het traject van Begur naar Calella de Palafrugell is uitzonderlijk mooi en voert langs adembenemende uitzichtpunten. Er zijn trappen en relingen, maar sommige delen zijn evengoed soms pittig, dus informeer van tevoren wel even wat je kunt verwachten van een bepaald traject. Zo is het deel bij Cap de Creus (boven Cadaqués, parkeren bij de vuurtoren) indrukwekkend, maar het gaat grotendeels over niet-geëgaliseerde rotsen. Draag daar op z’n minst geschikte wandelschoenen. Een gemakkelijk en kort stuk is dan weer dat van L’Escala naar de Romeinse ruïnes wat hoger aan de kust. Dan kom je ook langs het fraai gelegen restaurant Hostal Empúries, waar het verrukkelijk eten is op het terras.

Palafrugell is een gezellige plaats pal achter Calella de Palafrugell, Llafranc en Tamariu. Vlakbij liggen ook middeleeuwse stadjes als Pals (omgeven door rijstvelden), Begur en Peratallada, dat sinds de veertiende eeuw nauwelijks is veranderd, behalve dat er nu veel restaurants zijn. Palafrugell is dan ook een prima uitvalsbasis om dit gebied te verkennen, bijvoorbeeld vanuit Can Mascort Eco Hotel, een ecologisch gerestaureerde historische apotheek.

Verrassend groen

Een bijzondere regio in het achterland om wandelingen te maken is La Garrotxa in de Girona Pyreneeën, niet ver van Olot. Wat veel mensen niet weten, is dat dit gebied een vulkanische oorsprong heeft waarvan de sporen nog zichtbaar zijn. Je kunt hier wandelen in een natuurpark rond de vulkanen Croscat en Santa Margarida en het beschermde natuurgebied Fageda d’en Jordà met zijn sfeervolle berkenbossen. Onderweg doe je het verstilde middeleeuwse dorp Santa Pau aan. Of wandel naar de waterval Salt de Can Batlle, waar je een verfrissende duik kunt nemen. Het hele gebied is verrassend groen, wat je misschien niet verwacht zo dicht achter de mediterrane kust. Een authentiek lunchadres is Restaurant L’Hostalet in Els Hostalets d’en Bas, ook al zo’n schilderachtig dorp. Om te logeren zijn er unieke adressen genoeg, zoals Hotel Mas La Ferreria in een voormalige boerderij naast een kerk. Achter de kerk loop je direct het bos in waar een mooie wandelroute is.

Trekpleister

Het middeleeuwse stadje Besalú is een bekende attractie in de regio. De aanblik is bijna onwerkelijk als je aankomt bij de enorme boogbrug met midden erop de stadspoort met valhek en vlaggen. Deze ommuurde plaats lijkt wel een filmdecor uit Game of Thrones. Besalú is zo bijzonder dat het veel bezoekers trekt, maar in het voor- en najaar valt de drukte mee. De plaats ligt niet ver van Figueres, een leuke stad om rond te lopen en te winkelen met als grote trekpleister het Dalí Museum. Hotel Duran is hier dé plek voor een voortreffelijke lunch in de sfeer van Dalí. Om de streek te verkennen is Hotel Boutique Mas Falgarona een fijne plek. Het ligt als een kleine oase op het platteland buiten Figueres, met een zwembad, spa en uitstekend restaurant. In de omgeving liggen nog veel meer bijzondere plaatsen, zoals Perelada, een ander middeleeuws stadje dat goed intact is gebleven. Of bezoek er een wijngaard zoals Mas Llunes. De wijnbouw in dit gebied is met eigen druivensoorten aan een comeback bezig. En ja... over het verrukkelijke Catalaanse eten en drinken hebben we het hier nog amper gehad. Maar kort samengevat is het moeilijker om er slecht eten te vinden dan goed eten, dus dat zit wel goed in deze streek.

Logeren in de Costa Brava

Hotel Carlemany

Comfortabel hotel hartje stad.

Plaça Miquel Santaló i Pavor 1, Girona hotelcarlemanygirona.com

Hotel Boutique Villa Gala

Klein hotel met uitzicht over de baai.

Carrer Solitari 5, Cadaqués hotelvillagala.com

Hotel Mas La Ferreria

Op het platteland bij Olot.

Mas la Ferreria z/n hotelmaslaferreria.com

Hotel Boutique Mas Falgarona

Met spa midden in de rust van het platteland bij Figueres.

Carrer de Llers, z/n, Avinyonet de ­Puigventós. masfalgarona.com

Hotel Can Mascort

Sfeervol klein hotel waar alles ­onlangs heel smaakvol ecologisch is gerestaureerd.

Carrer Raval Inferior 23-25, Palafrugell canmascortecohotel.com

Musea

Casa-Museu Salvador Dalí

Villa en atelier waar Dalí werkte.

Port Lligat-Cadaqués salvador-dali.org/en/museums/house-salvador-dali-in-portlligat

Dalí Museum

Museum gewijd aan Salvador Dalí, het gebouw zelf is al een ­bezienswaardigheid.

Plaça Gala i Salvador Dalí 5, Figueres salvador-dali.org

Fotografie: Shutterstock