Ontdek de onweerstaanbare kust van Normandië

Doorrijden naar het zuiden hoeft niet, de Noord-Franse Côte d’Albâtre (Normandië) heeft genoeg te bieden: kiezelstranden met magische krijtrotsen, de mooiste musea en ­geweldige restaurants.

De bijna lichtgevend witte krijtrotsen van Normandië zijn door wind en water gebeeldhouwd tot gigantische sculpturen. De spits van een verzonken kerk, een wapperend gordijn, een olifant… hoe langer je kijkt, hoe meer je erin ontdekt. Toch is dat niet eens de belangrijkste reden waarom impressionistische schilders als Monet, Pissarro en Renoir verliefd werden op de Normandische kust. Ze waren vooral betoverd door het magische licht dat steeds verandert in samenspel met het rusteloze water en de levendige luchten die de zonnestralen op duizend-en-één manieren filteren. Overal zijn de hoge rotswanden bedekt met een ­frisgroen tapijt van grassen, mossen, hagen en bossen. Door die onweerstaanbare combinatie van steen en groen oogt de kust bruut en lieflijk tegelijk. In dat unieke kustlandschap liggen ook nog eens charmante steden, lieve dorpjes, schilderachtige valleien en historische bezienswaardigheden zoals kastelen, abdijen, tuinen en bunkers. Het is moeilijk om de highlights eruit te vissen, het zijn er zo veel! Daarom volgen we de kust maar gewoon van noord naar zuid.

Ritme van de zee

De Côte d’Albâtre strekt zich uit over 120 kilometer, van vissersdorp Le Tréport in het noorden via Dieppe in het midden tot Le Havre aan de monding van de Seine. In Le Tréport deint het leven mee met de zee zoals het altijd al heeft gedaan. Vissersboten varen in en uit, net als plezierjachten. Aan de lange kiezelstranden wordt gerelaxt of aan watersport gedaan, genoeg reuring hier. Vanaf de parkeerplaats op de kliffen gaat een gratis kabelbaan – een attractie op zich – naar vissersbuurt Les Cordiers en de sfeervolle haven met kleurige huizen. De plaatselijke lunchspecialiteit is een omelet met mosselen en garnalen. Om ook ’s avonds van de spectaculaire krijtrotsen te kunnen genieten, worden ze verlicht. Een feeëriek gezicht. Voor natuurliefhebbers is het moeras van Sainte-Croix fascinerend dankzij de bijzondere flora en fauna. Er zitten zelfs ijsvogels.

Charmante badplaats

Dieppe is wat minder mondain dan de bekende ­badplaatsen Honfleur en Deauville ten zuiden van Le Havre, waar tout Parijs in het weekend komt ­afkoelen. Maar uitwaaien kan hier ook. Op het brede kiezelstrand is het bij warm weer goed toeven, net als in de haven en de historische visserswijk Quartier du Pollet. Voor cultuursnuivers heeft het Château-Musée een indrukwekkende collectie van Georges Braque en ander impressionisten en aandacht voor de ­vrouwelijke impressionistische schilder Eva Gonzalès. Of duik in de oorlogsgeschiedenis in Le Petit Théâtre, waar wordt herinnerd aan wat de Tweede Wereldoorlog in Dieppe aanrichtte. Op culinair gebied staat Dieppe bekend om haring en sint-jakobsschelpen, rond beide zeevruchten wordt elk jaar een festival opgetuigd. Ook de rest van het jaar kun je in de hele stad fantastisch vis eten. In elk geval elke zaterdag op de markt op de Grande Rue. Ze verkopen er ook andere Normandische specialiteiten zoals cider (tip!) en kaas. Een lokale specialiteit is marmite dieppoise, een combinatie van vis, schaaldieren en weekdieren, gestoofd in romige bouillon. Château-Musée, Rue de Chastes, Bd de la Mer, Dieppe, facebook.com/museededieppe Le Petit Théâtre, Place Camille Saint-Saëns, Dieppe

Schilders, schrijvers, componisten

Kunstenaarsdorp Varengeville-sur-Mer ligt op een steenworp van Dieppe. Hier kwamen onder anderen Monet, Degas, Miró, Picasso en Léger om te schilderen. Braque is er zelfs begraven. Ook schrijvers als Proust, Cocteau, Gide en Virginia Woolf vonden hier inspiratie, net als de componisten Debussy, Satie en Ravel. Deze kustplaats is ook een paradijs voor liefhebbers van tuinen en parken. Zo is het voormalig ­zomerpaleis Manoir d’Ango een betoverende plek die te boek staat als de mooiste residentie van Normandië met de mooiste duiventoren van Frankrijk. Het park en de tuinen Le Bois des Moutiers liggen rond een landhuis, een meesterwerk van de Britse arts & ­crafts-architect Sir Edwin Lutyens. Een andere ­droomplek is de heuvelachtige Jardin Le Vasterival. Deze privétuin met onder meer bijzondere magnolia’s en rododendrons is het hele jaar open op afspraak. manoirdango.com, boisdesmoutiers.com vasterival.fr/en/visites-cours-et-stage

Bloemenzee

Veules-les-Roses is een parel aan de albasten kust van Normandië, met rietgedekte boerderijtjes en door bloemen omzoomde kanalen. Een leuke wandeling hier volgt de oever van de kortste rivier van Frankrijk, iets meer dan een kilometer langs oude watermolens. Zeezichtrestaurant Les Galets heeft in de wijde omgeving terecht een geweldige reputatie. Een leuke bonus is dat het strand hier bij eb ook een strook van zand heeft, dus niet alleen kiezels. lesgalets-veuleslesroses.fr

Sensationele kliffen van Normandië

Links en rechts van de wonderschone stad Fécamp zijn de steil oprijzende krijtrotsen op hun hoogst, meer dan honderd meter. Aan de voet van de rotsen liggen stranden in baaien waar de ronde kiezels met een geruststellend gekletter over elkaar heen rollen in de branding. De plaats zelf ligt op een plek waar de krijtrotsen even helemaal naar beneden plooien en het groene tapijt de zee bijna kust. De kliffen zien er op hun sensationeelst uit vanaf het water, dus een kajak huren en de zee op gaan is echt de moeite waard. Net als een bezoek aan het Palais Bénédictine, niet alleen voor de weelderige architectuur, maar ook vanwege de destilleerderij waar de ­wereldberoemde likeur Dom Bénédictine wordt gemaakt. Daarnaast is in het Palais een fantastische collectie religieuze voorwerpen uit de vijftiende en ­zestiende eeuw te bezichtigen, plus een galerie met moderne kunst. Het visserijmuseum Musée Les Pêcheries is al even fascinerend. Lekker eten in een kleurig, industrieel interieur kan in Café La Boucane. benedictinedom.com, musees-normandie.fr/musees-normandie/­ les-pecheries-musee-de-fecamp, la-boucane.com

Gestreepte strandhuisjes in Normandië

Even ten zuiden van Fécamp ligt het piepkleine Yport, sinds de jaren dertig van de vorige eeuw een populaire badplaats. Het dorpsaanzicht uit die tijd is nog fraai intact. Het vormt samen met de witte kliffen een droomdecor voor het goed onderhouden strand met traditionele blauw-wit gestreepte strandhuisjes, bonte vissersbootjes, cafés en winkeltjes. Boven op de rotsen liggen een paar campings, adembenemende zonsondergangen bij de prijs inbegrepen. Vanuit Yport zijn schitterende wandelingen te maken, bijvoorbeeld naar Vattetot-sur-Mer, waar verspreid achter heggen prachtige villa’s en kleine boerderijen liggen.

Onder de krijtrotsen

Het állermooist aan deze kust is Étretat. De beroemde rotsformaties zijn op allerlei manieren te bekijken, maar een van de leukste is al suppend. Onvergetelijk om staand op een surfplank onder de gigantische boog Aval door te peddelen, die op een olifant lijkt. Of ­onder de nog grotere boog Manneporte. Om de beroemde spitse rotspunt l’Aiguille heen, die opduikt uit de golven, of langs de Courtine, een rotswand die lijkt op een geplooid gordijn. Een bezienswaardigheid op zich is Trou à l’Homme, een grot die bij vloed ­onder water loopt.

Het plaatsje Étretat is heel gezellig, met veel leuke horeca en winkels. Reserveer bij visrestaurant Marie Antoinette en probeer vooral de lokale appelcider. Of bezoek de Jardins d’Étretat, Alice in Wonderland-achtige tuinen met moderne sculpturen en een ­fabuleus uitzicht over de kliffen. Étretat is ook het startpunt van verschillende ­wandelroutes, zoals het 12 km lange circuit Valleuse d’Antifer. Toch een bijzonder idee dat Monet hier met zijn schildersezel heeft rondgelopen, op zoek naar de mooiste plek om te vereeuwigen. Veel mensen zullen een poging wagen om de schoonheid zelf in een foto te vangen, maar misschien is het slimmer om gewoon voluit te genieten met alle zintuigen. Geen schilderij of foto kan tippen aan de overweldigende combinatie van de zee, de lucht en de grillige kliffen. marieantoinette-etretat.fr, etretatgarden.fr

Fotografie: Allyson Beaucourt/Unsplash, Angelika Berger/Unsplash, Getty Images, Imageselect